Ушла из жизни народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина

Невосполнимая утрата для миллионов зрителей. Из жизни ушла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. За свою долгую и яркую творческую карьеру Лидия Николаевна снялась в более чем 100 фильмах, став для зрителей символом искренности и душевной силы.

Мировую и всенародную славу ей принесли глубокие роли в культовых картинах ее супруга Василия Шукшина - "Калина красная" и "Печки-лавочки". Среди других ярких и всеми любимых киноработ легендарной актрисы остаются такие шедевры, как "Вам и не снилось...", "Сверстницы", "Два капитана" и "Они сражались за Родину".

Великая артистка скончалась в возрасте 88 лет после обострения проблем с сердцем. В последние недели жизни артистка находилась в больнице. Трагическое известие о кончине матери подтвердила ее дочь Мария Шукшина.