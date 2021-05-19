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Ушла из жизни актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину

Печальная новость: сегодня не стало Мальвины из фильма "Приключения Буратино". Ушла из жизни Татьяна Проценко. Ей было 53. Актрисой стала, будучи ребенком. Ассистент режиссера приметил девочку в поезде и пригласил на пробы. Режиссер Леонид Нечаев утвердил Татьяну на роль Мальвины. Съемки легендарного фильма проходили на базе "Беларусьфильма".Проценко единственная среди детей говорила в кадре сама - остальных переозвучивали. После выхода фильма на экраны Татьяна проснулась знаменитой. Образ девочки с голубыми волосами и ангельским взглядом полюбился аудитории.

Мальвина стала единственной ее ролью в игровом кино.Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, была членом Международной федерации журналистов. Участвовала в Минском международном кинофестивале - в 2012 году была членом жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

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