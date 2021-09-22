Ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси Валентина Петрачкова

Накануне на 83-м году из жизни ушла заслуженная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова. На протяжении более полувека она служила Коласовскому театру - создала около 200 сценических образов, играла в кино. В ее фильмографии - "Знак беды", "Плач перепелки", "В августе 44-го", "Будулай, которого не ждут". Прощание с Валентиной Тимофеевной состоится 23 сентября.