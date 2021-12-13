3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ушла целая эпоха в белорусском искусстве - в Минске простились с Михаилом Финбергом
Он был ярким, неординарным человеком, требовательным в работе и искренним на сцене. Сегодня Беларусь простилась с народным артистом, дирижером и художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Михаилом Финбергом. С самого утра в Белгосфилармонию выстроилась очередь желающих в последний раз подарить музыканту цветы и выразить свое почтение и благодарность. В числе первых был возложен венок от Президента. Народного артиста в последний путь проводили со всеми почестями в сопровождении роты почетного караула. Ушла целая эпоха в белорусском искусстве.
Рассказывает Ольга Медведь.
В этот день на нем нет коронных очков с цветной оправой и бабочки в тон. Аксессуар сегодня траурный. Он больше не сверкнет через плечо со сцены фирменной улыбкой и не взмахнет рукой будто волшебной палочкой. Ни коллеги, ни почитатели таланта не верят уходу эпохи с именем Михаил Финберг, ведь маэстро до последнего строил грандиозные планы.
Михаил Яковлевич так тепло всегда ко мне относился, как, наверно, к сыну. Такая какая-то особенная любовь. Он первый, кто дал мне дорогу на большую сцену, кто открыл меня для людей как артиста, как музыканта, поэтому я буду бесконечно, всегда, вечно просто благодарен ему за это.
Желающие разделить минуты общей скорби по маэстро Финбергу стояли на крыльце Белгосфилармонии еще до открытия дверей.
В числе первых возложен венок от Президента.
На гражданской панихиде министр культуры зачитал соболезнование от главы государства. Увидеть Михаила Яковлевича в последний раз на сцене приезжали даже делегациями из других городов: Могилев и родной Мозырь. Представляли музеи, театры, организации, подразделения, но приходили и лично отдать дань памяти легенде нашего времени. То и дело в кулуарах звучит:"Великий человек".
Он один из тех, кто действительно пропагандировал белорусскую музыку не на словах, а он вез ее в регионы. Он делал программы белорусских композиторов, каждый год новые программы. Он ездил в различные маленькие городки и деревни, он заботился о каждом своем музыканте, он думал, какие им раздадут зарплаты, какие звания, квартиры.
Творческий путь открылся ему не сразу. Хоть мозырский мальчик увлекался музыкой с детства, в профильное училище не поступил даже с 5 раза. Тогда он и попал в оркестровое дело: сперва военный оркестр в Курске, а после все же образование. Свою судьбу встретил на ресторанной эстраде. Там его, студента 5 курса, заметил сам основатель Госджаза БССР Эдди Рознер. Спустя годы сам Финберг прививал любовь к импровизационным мотивам на фестивале «Минский джаз».
Он сделал счастливыми не одно поколение детей, под его сочинения смеялись на выступлениях Никулина, Попова и Карандаша. Финберг стал новатором в цирковой музыкальной сфере, сделал все, чтобы приходили не только на клоунов и акробатов, но и на хорошую музыку. Главным дирижером Белгосцирка он был 25 лет.
С Михаилом я знаком с 1977 года. Я тогда снимал свою первую картину о цирке, а он тогда был худруком циркового оркестра. Он снимался у меня в этой картине. Он всегда был очень занят, всегда куда-то спешил, торопился, потому что нужно было делать новую программу, нужно было с этой программой проехать по всей Беларуси, нужно было всем показать и рассказать, как это важно.
10 лет спустя он создал совершенно удивительный коллектив - эстрадный оркестр. Тогда это был нонсенс, по Союзу все закрывались, а они звучали все громче. Позже Финберг добьется всевозможных официальных званий, самое ценное из которых - национальный, потому что оно было присвоено по распоряжению Президента. К слову, патриотом он оставался до последних дней.
Смысл жизни, чтобы были здоровы, чтобы были симпатичны, чтобы у нас дома все было хорошо, чтобы у нас был мир на земле, чтобы мы добились таких успехов, которых от нас ждет вся страна.
Михаил Финберг во главе Национального академического концертного оркестра Беларуси аккомпанировал звездам в телешоу, на концертах, конкурсах и фестивалях.
Был отцом достояния нашей страны - "Славянского базара" в Витебске. Там маэстро наставлял молодых исполнителей со всего мира. После первых же репетиций начинающие артисты всегда восторгались мастерством Михаила Яковлевича и музыкантов.
Особые отношения - Финберг и телевидение. С ним зрители угадывали мелодию, был членом жюри многих конкурсов, а телеверсии фестивалей в Молодечно, "Золотой шлягер", "Минский джаз" смотрели сотни тысяч меломанов. Выразили свою благодарность за неоценимый вклад и многолетнее сотрудничество и представители Белтелерадиокомпании.
Маэстро Михаилу Финбергу прощальные овации. По сложившейся традиции народного артиста Беларуси провожают в последний путь под аплодисменты в знак признания и любви. А упокоится музыкант на центральной аллее Восточного кладбища.
Сюда траурный кортеж прибыл после отпевания во Всехсвятском соборе Минска. Михаил Финберг предан земле со всеми почестями: в сопровождении военного оркестра под гимн Беларуси и прощальный салют холостыми патронами.
Теперь его звезда будет сиять еще на одной аллее - вечно.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов