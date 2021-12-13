Ушла целая эпоха в белорусском искусстве - в Минске простились с Михаилом Финбергом

Он был ярким, неординарным человеком, требовательным в работе и искренним на сцене. Сегодня Беларусь простилась с народным артистом, дирижером и художественным руководителем Национального академического концертного оркестра Михаилом Финбергом. С самого утра в Белгосфилармонию выстроилась очередь желающих в последний раз подарить музыканту цветы и выразить свое почтение и благодарность. В числе первых был возложен венок от Президента. Народного артиста в последний путь проводили со всеми почестями в сопровождении роты почетного караула. Ушла целая эпоха в белорусском искусстве.

Рассказывает Ольга Медведь.



В этот день на нем нет коронных очков с цветной оправой и бабочки в тон. Аксессуар сегодня траурный. Он больше не сверкнет через плечо со сцены фирменной улыбкой и не взмахнет рукой будто волшебной палочкой. Ни коллеги, ни почитатели таланта не верят уходу эпохи с именем Михаил Финберг, ведь маэстро до последнего строил грандиозные планы.









Михаил Яковлевич так тепло всегда ко мне относился, как, наверно, к сыну. Такая какая-то особенная любовь. Он первый, кто дал мне дорогу на большую сцену, кто открыл меня для людей как артиста, как музыканта, поэтому я буду бесконечно, всегда, вечно просто благодарен ему за это. Егор Шаранков, солист Национального академического концертного оркестра Беларуси





Желающие разделить минуты общей скорби по маэстро Финбергу стояли на крыльце Белгосфилармонии еще до открытия дверей.



В числе первых возложен венок от Президента.

На гражданской панихиде министр культуры зачитал соболезнование от главы государства. Увидеть Михаила Яковлевича в последний раз на сцене приезжали даже делегациями из других городов: Могилев и родной Мозырь. Представляли музеи, театры, организации, подразделения, но приходили и лично отдать дань памяти легенде нашего времени. То и дело в кулуарах звучит:"Великий человек".









Он один из тех, кто действительно пропагандировал белорусскую музыку не на словах, а он вез ее в регионы. Он делал программы белорусских композиторов, каждый год новые программы. Он ездил в различные маленькие городки и деревни, он заботился о каждом своем музыканте, он думал, какие им раздадут зарплаты, какие звания, квартиры. Владимир Карачевский, гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм"





Творческий путь открылся ему не сразу. Хоть мозырский мальчик увлекался музыкой с детства, в профильное училище не поступил даже с 5 раза. Тогда он и попал в оркестровое дело: сперва военный оркестр в Курске, а после все же образование. Свою судьбу встретил на ресторанной эстраде. Там его, студента 5 курса, заметил сам основатель Госджаза БССР Эдди Рознер. Спустя годы сам Финберг прививал любовь к импровизационным мотивам на фестивале «Минский джаз».

Он сделал счастливыми не одно поколение детей, под его сочинения смеялись на выступлениях Никулина, Попова и Карандаша. Финберг стал новатором в цирковой музыкальной сфере, сделал все, чтобы приходили не только на клоунов и акробатов, но и на хорошую музыку. Главным дирижером Белгосцирка он был 25 лет.











С Михаилом я знаком с 1977 года. Я тогда снимал свою первую картину о цирке, а он тогда был худруком циркового оркестра. Он снимался у меня в этой картине. Он всегда был очень занят, всегда куда-то спешил, торопился, потому что нужно было делать новую программу, нужно было с этой программой проехать по всей Беларуси, нужно было всем показать и рассказать, как это важно. Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси, художественный руководитель театра-студии киноактера



10 лет спустя он создал совершенно удивительный коллектив - эстрадный оркестр. Тогда это был нонсенс, по Союзу все закрывались, а они звучали все громче. Позже Финберг добьется всевозможных официальных званий, самое ценное из которых - национальный, потому что оно было присвоено по распоряжению Президента. К слову, патриотом он оставался до последних дней.











Смысл жизни, чтобы были здоровы, чтобы были симпатичны, чтобы у нас дома все было хорошо, чтобы у нас был мир на земле, чтобы мы добились таких успехов, которых от нас ждет вся страна. Михаил Финберг, народный артист Беларуси (1947-2021 гг.)





Михаил Финберг во главе Национального академического концертного оркестра Беларуси аккомпанировал звездам в телешоу, на концертах, конкурсах и фестивалях.

Был отцом достояния нашей страны - "Славянского базара" в Витебске. Там маэстро наставлял молодых исполнителей со всего мира. После первых же репетиций начинающие артисты всегда восторгались мастерством Михаила Яковлевича и музыкантов.



Особые отношения - Финберг и телевидение. С ним зрители угадывали мелодию, был членом жюри многих конкурсов, а телеверсии фестивалей в Молодечно, "Золотой шлягер", "Минский джаз" смотрели сотни тысяч меломанов. Выразили свою благодарность за неоценимый вклад и многолетнее сотрудничество и представители Белтелерадиокомпании.

Маэстро Михаилу Финбергу прощальные овации. По сложившейся традиции народного артиста Беларуси провожают в последний путь под аплодисменты в знак признания и любви. А упокоится музыкант на центральной аллее Восточного кладбища.



Сюда траурный кортеж прибыл после отпевания во Всехсвятском соборе Минска. Михаил Финберг предан земле со всеми почестями: в сопровождении военного оркестра под гимн Беларуси и прощальный салют холостыми патронами.



Теперь его звезда будет сиять еще на одной аллее - вечно.

