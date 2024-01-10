Усилена ответственность руководства товариществ собственников - почему в Беларуси пошли на такой шаг?

В Беларуси внесли изменения в законодательство по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации. Они призваны усовершенствовать порядок управления общим имуществом совместного домовладения, обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность жилых домов, а также их надлежащее содержание.

Для председателей правления усилили ответственность за нарушение закона при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению общим имуществом совместного домовладения, а также если они не выполняют законные требования местных органов власти.

Почему усилена ответственность руководства товариществ собственников - почему пошли на такой шаг? Только ли дело в жалобах жильцов? И на какие направления работы теперь посмотрят более пристально? На эти вопросы в своем интервью ответил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

"Сегодня местные исполнительно-распорядительные органы в случае неоднократного нарушения председателем товарищества собственников действующего законодательства либо требования по эксплуатации, содержанию здания имеют право аннулировать аттестат", - пояснил представитель профильного ведомства.

Андрей Ромашко заострил внимание, что в законодательстве четко указано на неоднократность нарушения - это два и более раза.

Какие лакмусовые бумажки могут быть - это обращение граждан.

"Но только обращения граждан недостаточно, чтобы исполком принял такое решение. Исполком должен установить нарушение требования законодательства", - подчеркнул чиновник.

На сегодняшний день в соответствии с Жилищным кодексом и законом о местном управлении и самоуправлении местный исполнительно-распорядительный орган осуществляет контроль за деятельностью, в том числе финансово-хозяйственной товариществ собственников и организаций застройщиков.