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Усилена ответственность руководства товариществ собственников - почему в Беларуси пошли на такой шаг?
В Беларуси внесли изменения в законодательство по вопросам управления жилищным фондом и его эксплуатации. Они призваны усовершенствовать порядок управления общим имуществом совместного домовладения, обеспечить эксплуатационную надежность и безопасность жилых домов, а также их надлежащее содержание.
Для председателей правления усилили ответственность за нарушение закона при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг по управлению общим имуществом совместного домовладения, а также если они не выполняют законные требования местных органов власти.
Почему усилена ответственность руководства товариществ собственников - почему пошли на такой шаг? Только ли дело в жалобах жильцов? И на какие направления работы теперь посмотрят более пристально? На эти вопросы в своем интервью ответил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
"Сегодня местные исполнительно-распорядительные органы в случае неоднократного нарушения председателем товарищества собственников действующего законодательства либо требования по эксплуатации, содержанию здания имеют право аннулировать аттестат", - пояснил представитель профильного ведомства.
Андрей Ромашко заострил внимание, что в законодательстве четко указано на неоднократность нарушения - это два и более раза.
Какие лакмусовые бумажки могут быть - это обращение граждан.
"Но только обращения граждан недостаточно, чтобы исполком принял такое решение. Исполком должен установить нарушение требования законодательства", - подчеркнул чиновник.
На сегодняшний день в соответствии с Жилищным кодексом и законом о местном управлении и самоуправлении местный исполнительно-распорядительный орган осуществляет контроль за деятельностью, в том числе финансово-хозяйственной товариществ собственников и организаций застройщиков.
"Если поступает звонок, заявка, жалоба местный исполком включает это товарищество в план проверки, проводит ее. В случае грубых нарушений выдает предписание, предупреждение руководству об устранении. Если председатель правления не устраняет, тогда распорядительный орган имеет право принять соответствующее решение", - подытожил замминистра жилищно-коммунального хозяйства.
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