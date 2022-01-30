Усиление ветра местами до 24 метров в секунду прогнозируется в Беларуси днем

Сложные погодные условия сложились в Беларуси. Всю ночь во многих районах шел и сейчас идет сильный снег. Техника работает круглосуточно, но чтобы расчистить все транспортные пути, нужно время. Спасатели предупреждают о заносах на дорогах. Под тяжестью мокрого снега возможно повреждение линий связи и крыш зданий.



Днем синоптики прогнозируют еще и усиление ветра местами до 24 метров в секунду.

Поэтому и водителям, и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах.