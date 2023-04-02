Усиление ветра, осадки и гололедица - не совсем весенний прогноз погоды на 3 апреля

В Беларуси 3 апреля прогнозируется облачная с прояснениями погода, осадки, усиление ветра и гололедица, пишет БЕЛТА.

В ближайшие сутки по западной половине республики местами ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

Будет облачно, по западу - с прояснениями. На большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем). Ночью и утром местами будет слабый гололед, на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер северный порывистый, по западной половине - местами сильный порывистый.

Ночью температура воздуха будет колебаться от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, максимальная днем - от 0 до плюс 5 градусов тепла. В юго-восточных районах страны ночью ожидается плюс 3-5 градусов, днем - от 6 до 8 градусов выше ноля.