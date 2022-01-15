Усиление ветра в Беларуси прогнозируют 15 января

В Беларуси продолжает хозяйствовать ветреная стихия. МЧС прогнозирует сегодня порывы до 20 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы линий электропередачи, повреждение крыш, падение деревьев. Только за сутки из-за ветра в 58 районах пострадали 458 населенных пунктов.



Разрушено сельскохозяйственное здание в Свислочском районе. Повреждены кровли 427-ми жилых домов, многих производственных и сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 170 случаев падения деревьев. Элементами кровли и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля. Ведутся восстановительные работы.