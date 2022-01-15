3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Усиление ветра в Беларуси прогнозируют 15 января
В Беларуси продолжает хозяйствовать ветреная стихия. МЧС прогнозирует сегодня порывы до 20 метров в секунду. Из-за этого возможны обрывы линий электропередачи, повреждение крыш, падение деревьев. Только за сутки из-за ветра в 58 районах пострадали 458 населенных пунктов.
Разрушено сельскохозяйственное здание в Свислочском районе. Повреждены кровли 427-ми жилых домов, многих производственных и сельскохозяйственных зданий. Зафиксированы 170 случаев падения деревьев. Элементами кровли и поваленными деревьями повреждены 32 автомобиля. Ведутся восстановительные работы.
Новости по теме:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все