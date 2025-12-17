3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Усиленный режим работы: "зеленые патрули" следят за незаконной вырубкой елей
С 15 декабря Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси. Специальные отряды из лесников, ГАИ и госинспекции следят за незаконной вырубкой елей.
Воложинский район. Рейд начинается с оформления документов и выезда на место, где наиболее возможны незаконные рубки новогодних елей или сосен, рассказал инженер по охране леса Минского лесхоза Максим Бадаев.
Под особым контролем - хвойные молодняки и насаждения вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. Именно сюда чаще всего направляются "охотники" за новогодними елками. Их добыча - стройные елки и пушистые молодые сосны. Порой основные нарушители - это жители соседних деревень и дачники.
"Мы приезжаем, смотрим, есть ли следы присутствия человека. Если срубленная одна сосна есть, еще находим, то уже, конечно, здесь нужно ставить фото- и видеофиксацию", - рассказал Максим Бадаев.
Выявлять нарушителей лесникам помогает их "недремлющее око" - фотоловушки. Всего в этом сезоне задействуют более 2 тыс. камер фото- и видеофиксации.
"Фотоловушка может снимать в режиме онлайн. Все приходит на телефон, непосредственно на почту. В течение 15 секунд мы видим, что какие-то действия происходят", - поделился инженер по охране леса Минского лесхоза.
В 2024 году лесная охрана зафиксировала 30 случаев незаконной вырубки деревьев. Но, как подчеркивают сотрудники лесхоза, наблюдается положительная тенденция: количество таких нарушений постепенно снижается.
Дарья Соловьева, инженер по охране леса Минского лесхоза:
"Рейдовые мероприятия у нас круглосуточные, начиная с 15 декабря до 8 января. Каждый день с 8:00 до 17:00 работаем, но можем и дольше, если происходят какие-то нарушения".
Также лесная охрана активно проверяет транспортные средства на наличие незаконных новогодних елок. К таким проверкам подключатся сотрудники ГАИ и госинспекции. Поэтому желание получить елку бесплатно может обернуться серьезными последствиями. За незаконную вырубку деревьев нарушителям грозит административная ответственность.
"Штраф до 30 базовых величин физическому лицу, до 200 базовых величин - индивидуальному предпринимателю и до 300 базовых величин - для юридических лиц", - отметил Максим Бадаев.
Приобрести новогоднюю елку легально и безопасно лучше всего на елочных базарах. Первые торговые точки уже начали свою работу. В Минске можно приобрести сосну или ель на базе столичного лесхоза. Средний чек за пушистую красавицу высотой до метра составит чуть более 20 белорусских рублей. Остальные елочные базары откроются с 20 декабря.