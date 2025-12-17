Усиленный режим работы: "зеленые патрули" следят за незаконной вырубкой елей

С 15 декабря Государственная лесная охрана перешла на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси. Специальные отряды из лесников, ГАИ и госинспекции следят за незаконной вырубкой елей.

Воложинский район. Рейд начинается с оформления документов и выезда на место, где наиболее возможны незаконные рубки новогодних елей или сосен, рассказал инженер по охране леса Минского лесхоза Максим Бадаев.

Под особым контролем - хвойные молодняки и насаждения вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. Именно сюда чаще всего направляются "охотники" за новогодними елками. Их добыча - стройные елки и пушистые молодые сосны. Порой основные нарушители - это жители соседних деревень и дачники.

Максим Бадаев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ceb7f80-b976-401f-a09b-c27fe646de79/conversions/502d8125-f224-4ccc-8133-877a6fd2e99f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ceb7f80-b976-401f-a09b-c27fe646de79/conversions/502d8125-f224-4ccc-8133-877a6fd2e99f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ceb7f80-b976-401f-a09b-c27fe646de79/conversions/502d8125-f224-4ccc-8133-877a6fd2e99f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ceb7f80-b976-401f-a09b-c27fe646de79/conversions/502d8125-f224-4ccc-8133-877a6fd2e99f-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы приезжаем, смотрим, есть ли следы присутствия человека. Если срубленная одна сосна есть, еще находим, то уже, конечно, здесь нужно ставить фото- и видеофиксацию", - рассказал Максим Бадаев.

Выявлять нарушителей лесникам помогает их "недремлющее око" - фотоловушки. Всего в этом сезоне задействуют более 2 тыс. камер фото- и видеофиксации.

Фотоловушка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2474cae-5d72-4119-928f-70069390a430/conversions/ff1c3232-51c5-4ef0-ac21-3802fc4cf3ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2474cae-5d72-4119-928f-70069390a430/conversions/ff1c3232-51c5-4ef0-ac21-3802fc4cf3ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2474cae-5d72-4119-928f-70069390a430/conversions/ff1c3232-51c5-4ef0-ac21-3802fc4cf3ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2474cae-5d72-4119-928f-70069390a430/conversions/ff1c3232-51c5-4ef0-ac21-3802fc4cf3ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Фотоловушка может снимать в режиме онлайн. Все приходит на телефон, непосредственно на почту. В течение 15 секунд мы видим, что какие-то действия происходят", - поделился инженер по охране леса Минского лесхоза.

В 2024 году лесная охрана зафиксировала 30 случаев незаконной вырубки деревьев. Но, как подчеркивают сотрудники лесхоза, наблюдается положительная тенденция: количество таких нарушений постепенно снижается.

Дарья Соловьева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be788be4-8961-4466-bc31-439bf1169c12/conversions/a91dbde2-7766-4c22-8c59-599f6ff7f867-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be788be4-8961-4466-bc31-439bf1169c12/conversions/a91dbde2-7766-4c22-8c59-599f6ff7f867-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be788be4-8961-4466-bc31-439bf1169c12/conversions/a91dbde2-7766-4c22-8c59-599f6ff7f867-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/be788be4-8961-4466-bc31-439bf1169c12/conversions/a91dbde2-7766-4c22-8c59-599f6ff7f867-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Соловьева, инженер по охране леса Минского лесхоза:

"Рейдовые мероприятия у нас круглосуточные, начиная с 15 декабря до 8 января. Каждый день с 8:00 до 17:00 работаем, но можем и дольше, если происходят какие-то нарушения".

Также лесная охрана активно проверяет транспортные средства на наличие незаконных новогодних елок. К таким проверкам подключатся сотрудники ГАИ и госинспекции. Поэтому желание получить елку бесплатно может обернуться серьезными последствиями. За незаконную вырубку деревьев нарушителям грозит административная ответственность.

"Штраф до 30 базовых величин физическому лицу, до 200 базовых величин - индивидуальному предпринимателю и до 300 базовых величин - для юридических лиц", - отметил Максим Бадаев.