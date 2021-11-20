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Усилить безопасность в лагере мигрантов - с беженцами пообщались следователи
Александр Смирнов на протяжении дня работал в логистическом центре, где разместился пункт временного пребывания беженцев. Усилить здесь меры безопасности накануне поручил глава государства. Сегодня с беженцами общались и следователи.
Обо всем по порядку расскажет Александр Смирнов.
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