Усилия Беларуси по реализации ЦУР стали заложником нарастающих процессов международной конфронтации - Рачков

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков выступил в ходе общих дебатов 147-й ассамблеи Межпарламентского союза в Луанде (Ангола) на тему "Парламентские действия в интересах мира, справедливости и сильных институтов" (ЦУР 16). Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службуверхней палаты парламента.

ЦУР 16, будучи ключевой во всей системе ЦУР, оперирует фундаментальной проблемой, которая лежит в основе всех многочисленных кризисов нашего времени, - проблемой управления и наличия доверия людей к государственным институтам, их способности решать потребности всех людей на справедливой и устойчивой основе. В этом контексте Сергей Рачков напомнил, что не так давно МПС опубликовал масштабное исследование - Глобальный парламентский доклад об участии граждан в работе парламентов, в подготовке которого участвовало и Национальное собрание Республики Беларусь.

Концепцию этого документа парламентарии МПС активно обсуждали в ходе 144-й ассамблеи в Индонезии, провели ряд онлайн-презентаций. Выпуск доклада был отправной точкой для начала нового этапа работы МПС и Программы развития ООН по поддержке парламентов в их деятельности по взаимодействию с общественностью.

МПС создан своеобразный информационный хаб - Центр взаимодействия с общественностью, который объединяет парламентариев, сотрудников парламентов, ученых, представителей гражданского общества и других лиц для обмена опытом и передовой практикой с помощью вебинаров, тематических исследований и сетевой платформы.

Сенатор подчеркнул, что в быстро меняющемся мире парламент должен реагировать на текущие процессы, адаптировать и оживлять свою законотворческую практику, чтобы адекватно отвечать на вызовы настоящего и будущего, а также конкретные потребности наших людей.

В связи с этим Сергей Рачков отметил новые формы работы белорусского парламента, сделав акцент на экспертном совете при Совете Республики, который обеспечивает детальное рассмотрение проектов важнейших нормативных правовых актов в целях оценки политических, финансово-экономических, социальных и иных последствий их принятия.

В выступлении также говорилось об актуальных методах взаимодействия белорусского парламента с гражданами и общественными организациями. Сенат Беларуси внедрил такие инновационные практики работы, как единый день приема граждан в каждом регионе, "звонок гражданину от спикера", приглашение заявителя на совещание в парламент. Особое внимание - коллективным обращениям граждан, которые рассматриваются на системной основе с приглашением широкого круга специалистов и экспертов.

В этом году парламент Беларуси разработал и принял новый, не имеющий аналогов в мире, закон "Об основах гражданского общества", который среди прочего значительно расширяет рамки политической функциональности общественных организаций и объединений Беларуси во внутреннем и внешнем измерении.

Актуальной видится активная и конструктивная работа парламентариев с молодежью. При белорусском парламенте уже два созыва работает Молодежный совет, члены которого активно участвуют в парламентских мероприятиях, вносят предложения, свое видение законотворчества. Такие форматы диалога с перспективной молодежью дают возможность выстроить с ней эффективные инструменты коммуникации, подготовить молодых людей к общественной и политической деятельности.

Новый инструментарий работы белорусского парламента позволяет повысить уровень вовлеченности граждан и гражданского общества в принятие решений, обеспечить более широкую представленность мнений общества в парламенте.

Говоря в целом о системе ЦУР, сенатор подчеркнул, что Беларусь является активным приверженцем глобальных усилий по обеспечению устойчивого развития.

В рамках архитектуры управления процессом достижения ЦУР и в соответствии с международными подходами сформирована Национальная платформа представления отчетности по ЦУР. Платформа обеспечивает доступ к базе данных по 222 показателям с 2000 года. Так, мониторинг прогресса Республики Беларусь по достижению задач ЦУР 16 осуществляется на основе 23 показателей, определенных на национальном и глобальном уровнях.

"Однако усилия Беларуси по реализации ЦУР, как и многих других развивающихся стран, стали заложником нарастающих процессов международной конфронтации, неготовности группы стран Запада уважать суверенный выбор другими государствами путей развития и вести честный диалог по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности. Ситуация усложняется применением западными странами односторонних принудительных мер, которые противоречат Уставу ООН, наносят урон экономикам целых стран и регионов, нарушают права сотен тысяч, миллионов людей", - подчеркнул Сергей Рачков.