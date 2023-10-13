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Ускоренное таяние ледников Антарктики вызовет опасный подъем воды в Мировом океане - ученые
Журнал Science Advances в 12 октября опубликовал исследование по состоянию ледников на планете, пишет Associated Press. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно исследованию, из 162 шельфовых ледников Антарктиды 68 демонстрируют значительное таяние с 1997 по 2021 год. 4 дюжины шельфовых ледников Антарктики сократились как минимум на 30 % с 1997 года, 28 из них потеряли за это время более половины своего льда. Всего речь идет о триллионах тонн.
Растаявший лед уходит в море, и ученые обеспокоены тем, что вызванное изменением климата таяние ледников Антарктиды и Гренландии вызовет опасный и значительный подъем уровня воды в Мировом океане.
Исследователи считают, что необходимо четко фиксировать, как и сколько льда теряется с плавучих шельфов, чтобы понимать и прогнозировать будущее Антарктики.
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