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Услуга доверенной третьей стороны стала доступна на портале Е-Паслуга
С 23 февраля на предыдущей версии единого портала электронных услуг прекращен доступ к услуге доверенной третьей стороны. Теперь она доступна к заказу на новой версии единого портала электронных услуг "Е-Паслуга", сообщаетБЕЛТА со ссылкой наНациональныйцентрэлектронных услуг.
Услуга доступна с кодом и наименованием 17.02 "Подтверждение подлинности ЭД с использованием ДТС". Также на портале потребителям доступен "Сервис визуализации квитанции ДТС" (код 17-К). Услугу и сервис можно найти в личном кабинете в категории "Электронный документооборот".
Изменения не затронули услуги ДТС, оказываемые по технологии система-система: 17.01.1 "Предоставление доступа к ДТС, включая проверку подлинности ЭД посредством ДТС (до 200 транзакций включительно) и 17.01.2 "Проверка подлинности ЭД посредством ДТС (за каждую транзакцию свыше 200)".
Подробнее о том, кому доступны услуги и как получить к ним доступ, можно узнать на странице "Доверенная третья сторона".
Кроме этого, в 23 февраля в рамках услуги "Предоставление инфраструктуры ОАИС для обеспечения взаимодействия информационных систем заинтересованных лиц с информационной системой таможенных органов по представлению электронных таможенных документов" к передаче доступны новые типы документов, в частности электронная декларация на товары, электронная корректировка декларации на товары, декларация таможенной стоимости формы ДТС-1 и ДТС-2, заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары, уведомление о размещении товаров в зоне таможенного контроля и другие.
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