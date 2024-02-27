Услуга доверенной третьей стороны стала доступна на портале Е-Паслуга

С 23 февраля на предыдущей версии единого портала электронных услуг прекращен доступ к услуге доверенной третьей стороны. Теперь она доступна к заказу на новой версии единого портала электронных услуг "Е-Паслуга", сообщает БЕЛТА со ссылкой наНациональныйцентрэлектронных услуг.



Услуга доступна с кодом и наименованием 17.02 "Подтверждение подлинности ЭД с использованием ДТС". Также на портале потребителям доступен "Сервис визуализации квитанции ДТС" (код 17-К). Услугу и сервис можно найти в личном кабинете в категории "Электронный документооборот".



Изменения не затронули услуги ДТС, оказываемые по технологии система-система: 17.01.1 "Предоставление доступа к ДТС, включая проверку подлинности ЭД посредством ДТС (до 200 транзакций включительно) и 17.01.2 "Проверка подлинности ЭД посредством ДТС (за каждую транзакцию свыше 200)".



Подробнее о том, кому доступны услуги и как получить к ним доступ, можно узнать на странице "Доверенная третья сторона".

