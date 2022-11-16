﻿Услугами пассажирского транспорта в Беларуси в этом году уже воспользовались 1254,5 млн человек

Пассажирооборот в Беларуси в январе - октябре составил 17 437,7 млн пассажиро-километров, или 102 % к соответствующему периоду 2021 года, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1254,5 млн человек, или 97,6 % к январю - октябрю 2021 года. Грузооборот за 10 месяцев 2022 года составил 74,4 млрд тонно-километров, или 74,7 % к соответствующему периоду 2021-го.