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Услуги фиксированной телефонной связи и почты исключены из сферы естественных монополий
Больше не монополисты! Услуги фиксированной телефонной связи и почты исключены из сферы естественных монополий. Цель - сделать рынок более конкурентным и предоставить возможность прихода новых юридических лиц туда, где это возможно. Сейчас активно развивается мобильная связь, интернет, различные организации предоставляют курьерские услуги. У потребителей появляется выбор. Новации прописаны в изменениях к закону "О естественных монополиях". Теперь на телефонную связь и почту не будет прямого ценового регулирования. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли надеются, что деятельность компаний на этом рынке будет более прозрачной. Впервые вводится практика публичных слушаний при установлении или изменении тарифов.
Также МАРТ при выявлении признаков нарушений может выдавать субъектам хозяйствования естественных монополий и госорганам предупреждения, чтобы без штрафов дать шанс. Изменения в закон вступят в силу в мае следующего года.
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