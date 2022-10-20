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Услуги не попали в новую систему регулирования цен в Беларуси
Услуги не попали в новую систему регулирования цен. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, сообщает БелТА.
"Услуги в постановление правительства № 713 не включали по причине того, что в нашей стране более 60 % услуг регулируются действующим законодательством. Например, это услуги связи, ЖКХ, транспорта, образования, ритуальные услуги и ряд других", - сказал Алексей Богданов.
По его словам, новая система регулирования цен касается как произведенных в Беларуси товаров, так и импортируемых в страну.
Фото: БелТА
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