Услуги не попали в новую систему регулирования цен в Беларуси

Услуги не попали в новую систему регулирования цен. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, сообщает БелТА.

"Услуги в постановление правительства № 713 не включали по причине того, что в нашей стране более 60 % услуг регулируются действующим законодательством. Например, это услуги связи, ЖКХ, транспорта, образования, ритуальные услуги и ряд других", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, новая система регулирования цен касается как произведенных в Беларуси товаров, так и импортируемых в страну.



