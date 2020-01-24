Услуги ЖКХ за 2020 год подорожают не более чем на $5 в эквиваленте

Жировка по оплате услуг ЖКХ за этот год в целом потяжелеет не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Изменение тарифов пройдет не одномоментно, а в два этапа: с января на 3,5 %. Платежные извещения получим уже в феврале с новой оплатой за свет, газ, водоотведение, капремонт и пользование лифтом. А с июня - второй этап. В стоимости увеличится горячая вода, а осенью - плата за отопление. Подробнее о расчетах наш корреспондент Светлана Лукьянюк.





Главное, что прописано в указе, - предельно допустимые тарифы ЖКХ для населения

Эти расценки обеспечат возмещение затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг на уровне чуть более 80 %. Но главное - жировка за этот год в целом потяжелеет не более чем на 5 долларов в эквиваленте. Таким образом при установлении новых тарифов на коммуналку соблюдены все поручения Президента.

Новая жировка появится в почтовых ящиках уже в феврале со счетом за январь

Как рассказали нам в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, утверждена инструкция расчетов, где за основу взята двухкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров с тремя проживающими, газовой плитой, системами центрального отопления и горячего водоснабжения. Суммы же в жировках по отдельно взятым квартирам белорусов разного метража, конечно, будут отличаться. Но на это есть объективные причины.

Начислять за пользование лифтом, уборку и освещение в подъезде будут, как и ранее, исходя из количества прописанных жильцов, а не из площади квартиры. Сохраняется и господдержка в оплате услуг - безналичные жилищные субсидии. На них могут рассчитывать те, у кого ежемесячный платеж больше 20 % совокупного дохода семьи в городе и 15 % на селе. В прошлом году такие субсидии получили более 22 тысяч семей. И еще несколько новшеств по новому законодательству.

Один из ответов, которые дает новый Жилищный кодекс, касается капитального ремонта

Счета, куда жильцы перечисляют деньги, чтобы после за них обновили и дом, и подъезды, получают особый статус. А значит, что использовать их можно только по назначению, и никаких исключений быть не должно. Это как гарант капремонта через лет 20. Также проще по Жилищному кодексу управлять имуществом – теперь для общих решений жильцов достаточно простого большинства. А заочное голосование можно проводить онлайн.