Услышать и помочь: "Пульс страны" прозвучал в Орше

Услышать на местах, что еще необходимо для устойчивого развития Беларуси, учитывая мировые вызовы. Проект "Пульс страны" сегодня состоялся в Орше.

К масштабному диалогу "Пульс страны" сегодня присоединилась Орша. В рамках акции политологи и депутаты общаются с активистами на предприятиях, в трудовых коллективах, встречаются с представителями общественности, чтобы узнать, чем живут жители городов и поселков. Чем помочь? Какие проблемы? О чем мечтают? С железнодорожниками сегодня говорил депутат Палаты представителей Александр Шпаковский.

Оксана Сащенко, контролер станочных и слесарных изделий локомотивного депо "Орша":

"Мы услышали четкие ответы о развитии нашего региона, нашей страны в целом. Наша граница защищена - и это самое главное. Мы мирное государство, которое стремится к социально-экономическому развитию. Как мать двоих детей, я могу быть спокойна и уверена в будущем. Мы должны быть едины".

Алексей Степаньков, дежурный по станции Орша-Центральная:

"Считаю, что вектор развития выбран правильно: стабильность в экономике, организациях, сельском хозяйстве. Я считаю, что это правильное направление, так как у меня родители из деревни, и я убежден, что без деревни нет будущего. А это все в наших руках".

Впрочем, спокойствие в обществе - а это мирное небо, успехи в экономике - без поддержки государства и жителей регионов может стать хрупким. Главное - не поддаваться на вбросы из интернета, реально оценивать обстановку и, конечно, приумножать то, что имеем, и этим гордиться.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Люди наши политически подкованы на самом деле. Их волнует самый широкий спектр вопросов. Лучше их разъясним мы, иначе вакуум и любопытство людей будут заполнять деструктивные источники информации. Президент нас учит искренней политике, прямому общению глаза в глаза: пошли в народ и будем продолжать. Пульс страны - мы его чувствуем".

Все предложения и замечания на подобных встречах берутся на особый контроль.