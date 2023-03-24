3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Услышат ли агрессоры громкий призыв к диалогу - разберемся в "Площадке"
Обезумели и готовы переступить красную черту. Западные хозяева потерявшей свою политическую независимость Украины совсем забыли о тормозах. И с особым энтузиазмом продолжают эскалировать конфликт. Услышат ли агрессоры громкий призыв к диалогу или все-таки продолжат вооружать прокси-Киев? Разберемся в "Площадке".
Великобритания заявила о готовности поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Польша устами дипломата заговорила о намерении вступить в конфликт. Руководство НАТО пошло дальше всех и на голубом глазу призвало готовиться к затяжной войне. Пока Беларусь, Россия, Китай и ряд других государств призывают провокаторов одуматься и сесть за стол переговоров, западные шакалы срываются с цепи… О том, перевесит ли здравый смысл, прислушаются ли к словам белорусского Президента - в нашей авторской программе "Площадка".
Запад напрочь забыл свое "грязное прошлое" и снова грозит достать из рукава снаряды с обедненным ураном. На этот раз для использования на украинском полигоне. О токсичных планах заявила замминистра обороны Королевства Аннабель Голди.
После того как от Москвы последовал четкий сигнал о возможном ответе, чиновники на берегу Темзы поспешили оправдаться. Говорят, мол, британская армия использовала обедненный уран в своих снарядах "десятилетиями". А воздействие от таких боеприпасов на здоровье людей, "вероятно, будет низким". То самое любимое Западом highly likely. Может, низким, а может, и не низким. Кто знает. Украина покажет.
Страны НАТО, к слову, уже использовали этот токсичный материал - уран - во время бомбардировок Ирана и Балкан.
Так, в ходе агрессии против Югославии в 1999 году на территорию Сербии были сброшены снаряды с 15 тоннами обедненного урана. После этого страна стала лидером по числу онкозаболеваний в Европе. За первые десять лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, от 10 тыс. до 18 тыс. из них умерли. Облучение получили и мирные жители, и солдаты НАТО.
И даже газета The New YorkTimes пишет, что еще 10 лет назад Минобороны Великобритании преуменьшило любые риски для здоровья или окружающей среды, связанные с использованием обедненного урана.
Подливают масла в информационный огонь не только британцы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наращивать производственные мощности для поставки боеприпасов и вооружений в Украину. И добавил: "Западные страны должны готовиться к длительному конфликту. Перспектив по урегулированию войны пока не видно".
Посыл своих хозяев услышали в Польше. И вот уже посол этой страны во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявляет:"Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт. Поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой".
О том, что тормозов у западных политиков нет, недавно говорил и Президент Беларуси. Как лидер страны, которая всегда выступает за мир, он прокомментировал нынешние угрозы так: "К сожалению, видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколений советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг".
Обратите внимание, что эти слова прозвучали в Хатыни, в священном для каждого белоруса месте. Где сердце сжимается от боли, где нацисты поливали невинной кровью наших людей нашу землю. И вот сегодня вновь поднимает голову современный неонацизм. Как подчеркнул Президент, наследники убийц и предателей "арийские стандарты" заменили на либеральные демократические ценности. И фильтруют народы по новому эталону.
Это фото сделано в июле 2004 года в Хатыни, на котором президенты трех братских славянских государств - Беларуси, России и Украины – возлагают цветы Непокоренному человеку. Не прошло и 10 лет, как все стало другим. Аннабель Голди, Йенс Столтенберг, Ян Эмерик Росцишевский, приезжайте на хатынскую землю. Услышьте звон тех колоколов. Вы уверены, что война должна продолжаться?
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов