Обезумели и готовы переступить красную черту. Западные хозяева потерявшей свою политическую независимость Украины совсем забыли о тормозах. И с особым энтузиазмом продолжают эскалировать конфликт. Услышат ли агрессоры громкий призыв к диалогу или все-таки продолжат вооружать прокси-Киев? Разберемся в "Площадке".

Великобритания заявила о готовности поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном. Польша устами дипломата заговорила о намерении вступить в конфликт. Руководство НАТО пошло дальше всех и на голубом глазу призвало готовиться к затяжной войне. Пока Беларусь, Россия, Китай и ряд других государств призывают провокаторов одуматься и сесть за стол переговоров, западные шакалы срываются с цепи… О том, перевесит ли здравый смысл, прислушаются ли к словам белорусского Президента - в нашей авторской программе "Площадка".

Запад напрочь забыл свое "грязное прошлое" и снова грозит достать из рукава снаряды с обедненным ураном. На этот раз для использования на украинском полигоне. О токсичных планах заявила замминистра обороны Королевства Аннабель Голди.

После того как от Москвы последовал четкий сигнал о возможном ответе, чиновники на берегу Темзы поспешили оправдаться. Говорят, мол, британская армия использовала обедненный уран в своих снарядах "десятилетиями". А воздействие от таких боеприпасов на здоровье людей, "вероятно, будет низким". То самое любимое Западом highly likely. Может, низким, а может, и не низким. Кто знает. Украина покажет.

Страны НАТО, к слову, уже использовали этот токсичный материал - уран - во время бомбардировок Ирана и Балкан.

Так, в ходе агрессии против Югославии в 1999 году на территорию Сербии были сброшены снаряды с 15 тоннами обедненного урана. После этого страна стала лидером по числу онкозаболеваний в Европе. За первые десять лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, от 10 тыс. до 18 тыс. из них умерли. Облучение получили и мирные жители, и солдаты НАТО.

И даже газета The New YorkTimes пишет, что еще 10 лет назад Минобороны Великобритании преуменьшило любые риски для здоровья или окружающей среды, связанные с использованием обедненного урана.

Подливают масла в информационный огонь не только британцы.





Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал наращивать производственные мощности для поставки боеприпасов и вооружений в Украину. И добавил: "Западные страны должны готовиться к длительному конфликту. Перспектив по урегулированию войны пока не видно".

Посыл своих хозяев услышали в Польше. И вот уже посол этой страны во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявляет:"Если Украина не сможет отстоять свою независимость, то нам придется вступить в этот конфликт. Поскольку наши фундаментальные ценности окажутся под угрозой".

О том, что тормозов у западных политиков нет, недавно говорил и Президент Беларуси. Как лидер страны, которая всегда выступает за мир, он прокомментировал нынешние угрозы так: "К сожалению, видим на примере соседних стран, где на руинах памяти о советском наследии и великой Победе, на обломках разрушенных памятников воинам-победителям поднял голову современный неонацизм. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколений советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма. Чтобы Хатынь стала местом силы белорусского народа. Это наш с вами долг".

Обратите внимание, что эти слова прозвучали в Хатыни, в священном для каждого белоруса месте. Где сердце сжимается от боли, где нацисты поливали невинной кровью наших людей нашу землю. И вот сегодня вновь поднимает голову современный неонацизм. Как подчеркнул Президент, наследники убийц и предателей "арийские стандарты" заменили на либеральные демократические ценности. И фильтруют народы по новому эталону.