Услышать всех и постараться найти баланс. Гендиректор "Марко" Николай Мартынов о Конституции

Развитие бизнеса на современном этапе

На прочность проверяет бизнес и пандемия. Сохранить коллектив и вернуть экспортные позиции на том же российском рынке удалось. В бизнесе Мартынов не первый год и видит, как работает гарантированное Конституцией равенство всех форм собственности.

Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси:

"Отношение к бизнесу частному изменилось в корне. Мало кто скажет, что есть различие между государственной и частной формой собственности. 10-15 лет назад немножко было по-другому. Что касается в целом государства, мы видим по Минску, областные, районные на сегодняшний день мало чем отличаются от европейских малых городов".







Модернизация должна быть точечной

Модернизация Основного закона должна быть точечной, уверен бизнесмен. Все основные положения работают и сейчас эффективно, они важны, поэтому должны быть сохранены. А где нужен и новый взгляд.

Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси:

"Незыблемым - это президентская республика должна быть. Ни в коем случае не парламентская, не смешанная. Потому что эта уличная демократия может привести к тому, что государство потеряет свою самостоятельность. Добавить нужно конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. И оно должно быть не только определяющим планы на пятилетку, но и контролирующим, как это выполняется. Вот эти избранники из регионов должны нести ответственность, не только приехать послушать, но и контролировать исполнительную власть и даже законодательную власть".

Людей волнуют доходы и безопасность

В своем большом производственном коллективе Николай Мартынов также готов обсуждать новации Конституции. Вместе с глобальными вопросами общественной жизни людей, говорит, волнуют и свои, житейские, которые, впрочем, переплетаются.

Николай Мартынов, гендиректор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", заслуженный работник промышленности Беларуси:

"Зарплата, стабильность этой зарплаты и их касается наша безопасность. Чтобы они могли не только на работу и с работы, но и выходной день провести спокойно. Есть закон большинства и его нужно выполнять, его диктовать нужно не на улице, а сесть за стол переговоров. Сегодня много площадок, через которые можно подать свои предложения и их отстаивать".

Важно мнение каждого