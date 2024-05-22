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Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в Беларуси обсудили в Овальном зале
Контрольно-надзорная деятельность в Беларуси будет усовершенствована. Такое распоряжение дал накануне Президент Александр Лукашенко. Действительно, любая проверка - это фантомная боль и для предприятия, и для его руководителей. И хотя статистические показатели улучшены, не изжиты, однако, и негативные тенденции, а перегибов быть не должно, подчеркнул Александр Лукашенко.
Снижение контрольной нагрузки на предприятиях составило более 20 %. Сегодня в Доме правительства заслушали доклад председателя Комитета госконтроля о результатах работы ведомства за минувший год. Главная тема - соблюдение интересов людей, мониторинг цен на потребительском рынке. Они должны быть справедливыми - это тоже поручение Президента. Как отметил Василий Герасимов, число нарушений в ценообразовании снижается.
Говорили в Доме правительства о проекте указа по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности. Что парламентарии думают о грядущих изменениях в проверках и какие тезисы больше всего заинтересовали депутатов во время доклада председателя Госконтроля? Из Овального зала репортаж Юрия Шевчука.
Контроль цен в аптеках и медцентрах
Активно следить за ценообразованием в аптеках сотрудники Госконтроля начали еще в 2020 году. Тогда прикрываясь незапланированными издержками, частные фармацевты решили резко взвинтить цены. И кто знает, от чего бы со временем больше болела голова - от отсутствия анальгина в домашней аптечке или цены на него. Но своевременное вмешательство помогло стабилизировать ситуацию. Сегодня этот кейс контролеры по-прежнему держат на карандаше, поэтому вопрос парламентария Александра Шипуло о ценообразовании в аптеках и медцентрах председатель Госконтроля не оставляет без ответа.
Утвержден план на 2024-2025 годы по совершенствованию механизмов регулирования ценообразования в сфере платных медицинских услуг и недопущению необоснованного роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского значения. Скажите, пожалуйста, как кардинально планируется решить данный вопрос?
Перегибов в этой сфере предостаточно. Самый яркий пример - это стоматологические услуги, когда всем было обещано, что они подешевеют. В итоге этого не произошло, и мы вынуждены возвращаться к этому повторно. Что делают медцентры? Назначают какие-то лекарства и к этим лекарствам еще добавляет свою наценку, как будто бы он (медцентр) вам ее продает. Я уже не говорю о стоимости услуг консультантов и тому подобное. Надо подходить комплексно, начиная от лицензионных требований и опускаясь к составляющим. Между нами и Минздравом сейчас подписан соответствующий план. И в этом году мы будем этим плотно заниматься. И я уверен, что порядок в этой сфере мы наведем.
В 2023 году КГК проверил более 1100 торговых объектов
Именно поэтому перманентный мониторинг цен на услуги, в том числе медицинские, нужен. Иначе дойдет до того, что стоимость будет браться с потолка и, конечно же, не в пользу потребителя. Сделать цены справедливыми - поручение Президента. И как отметил Василий Герасимов во время своего доклада, число нарушений в ценообразовании снижается. В 2023-м КГК проверил более 1100 торговых объектов. За грубые нарушения приостанавливалась работа более полусотни магазинов. Направлено и свыше полутысячи рекомендаций об устранении недостатков. К слову, почти половина от всех проверок. На этот момент обратила внимание председатель Совета Республики Национального собрания. Наталья Качанова отметила, что с такими неисправимыми нарушителями пора вести иной разговор.
Вам надо уже более жестко принимать меры, сколько про это можно говорить? Мониторят, ходят депутаты, члены Совета Республики. Мы даже уже сегодня договорились о том, что мы не столько мониторим финансовую деятельность этих предприятий, как это делаете вы, мы смотрим на ассортиментный перечень, так, чтобы в каждом торговом объекте, в любой точке нашей страны люди имели возможность получать качественные продукты.
Ужесточение ответственности за невыполнение поручений Президента
Еще один принципиальный момент, на который обратил внимание в докладе Василий Герасимов, и это поддержала Наталья Качанова. Ужесточение ответственности за невыполнение Поручений Президента. Сегодня основной упор контролеры делают на упреждение и промежуточный контроль. А первостепенная задача - добиться качественного и своевременного выполнения всех поручений главы государства.
Самое большое количество невыполнений поручений главы государства в регионах. Мы в прошлом году с участием Палаты представителей Совета Республики проводили семинары в каждой области с подробным анализом, кто что не выполняет. Я думаю, что эту работу надо и в этом году еще больше усилить для того, чтобы в регионах кардинально изменить ситуацию.
Вообще спич председателя Госконтроля вызвал живой интерес у депутатов, от того из желающих задать вопрос Василию Герасимову даже выстроилась очередь. Больше всего парламентарии интересовались контролем за ценообразованием, качеством услуг и самозанятыми землями. Спрашивали и о новых грядущих подходах к проверкам от Госконтроля. Это, кстати, отсылка ко вчерашнему совещанию у Президента.
Баланс и справедливость при проведении проверок
Накануне глава государства высказал свою четкую позицию относительно деятельности Госконтроля. Президент за баланс и справедливость при проведении проверок потому и отправил проект указа по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности на доработку правительству и губернаторам. База есть, и предложения в проекте указа толковые - ни одно не было отвергнуто. Но дошлифовывать придется практикам.
"Хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно! Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться (контрольные и прочие органы, правоохранительные) к нашим предприятиям, как к своим детям. Они нас кормят", - отметил Александр Лукашенко.
Детали проекта указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности
В проекте представленного указа предлагается зафиксировать частоту мониторингов (не чаще одного раза в три месяца) и ввести запрет на повторные в течение года после проверки. Исключение - явные нарушения законодательства. Словом, контролирующие и надзорные органы поменяют стиль и методику работы. А еще изменится оценка их деятельности. Не так что: чем больше штрафов - значит, план выполнен. Наоборот, важнее, как эта работа и конкретная проверка отразились на предприятии с позитивной точки зрения. Контроль усилится, где дело касается защиты национальных интересов, жизни и здоровья людей. Здесь уж без оперативных проверок никак, если, например, речь о ценах или пожарной безопасности.
Любое преобразование в нашей стране - это поэтапность, эволюционность. То есть нет задачи что-то менять прямо коренным образом, и на это нас постоянно ориентирует Президент. Но жизнь постоянно вносит свои коррективы. И мы, парламентарии, когда работаем с нашими избирателями, мы слышим какие-то замечания, вносим их. Нас, кстати, слышат и те же надзорные органы, контролирующие органы. Но все это необходимо систематизировать, и самое главное - придавать законную форму. Вот эти замечания, о которых говорит Президент и представители парламента, отражают обратную связь с нашими гражданами.
Два ключевых направления
В проекте указа прописаны два ключевых направления. Первое - минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйствования. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мероприятий и, самое главное - исключение дублирующих функций проверяющих.
Главой государства поставлена задача не просто математически сократить количество проверочных мероприятий, речь идет о качественном изменении подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Работа в этом направлении сейчас ведется Комитетом взаимодействия с правительством, контролирующими органами. Главная цель этой работы - это совершенствование дисциплины в контрольно-надзорной деятельности, усиление ее реального профилактического уклона, исключение необоснованной контрольной нагрузки на субъекты хозяйственной. При этом принцип ответственности за нарушение законодательства остается незыблемым.
В 2023 году Госконтролем проведено почти полтысячи проверок
В 2023 году в поле зрения комитета находились масштабные темы и проблемы: бюджет, госсобственность, потребительский и финансовый рынки, практически все отрасли экономики. Ведомством проведено почти полтысячи проверок. В рамках мероприятий упреждающего характера проведено 715 мониторингов, по результатам которых субъектам выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Более 90 % всех рекомендаций были выполнены.
По результатам 2023 года количество всех видов контрольно-надзорных мероприятий снизилось. Это стало возможно в первую очередь за счет изменения подходов к организации контрольной деятельности и ее планированию, а также за счет усиления дисциплины и внутриведомственной координации. Как пример, только в органах санитарного надзора в прошлом году сократилось около 40 тысяч мероприятий. При этом, как показывают данные статистики, это не повлияло на уровень обеспечения безопасности в данной сфере.
Планы КГК на текущий год
В этом году под жестким контролем специалистов останется расходование и экономия государственных средств. Упор будет сделан на выработку рекомендаций по разрешению комплексных и чувствительных проблем. Речь идет о ЖКХ, транспортной сфере, состоянии дорог. Особое внимание КГК уделит вопросам качества производимой продукции. Продолжится контроль и за ценами, животноводством, посевной кампанией, мелиорацией, работой ведущих предприятий. Среди новых направлений контроля - вопросы нефтедобычи и ситуация в торфяной промышленности.
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