Усовершенствование контрольно-надзорной деятельности в Беларуси обсудили в Овальном зале

Контрольно-надзорная деятельность в Беларуси будет усовершенствована. Такое распоряжение дал накануне Президент Александр Лукашенко. Действительно, любая проверка - это фантомная боль и для предприятия, и для его руководителей. И хотя статистические показатели улучшены, не изжиты, однако, и негативные тенденции, а перегибов быть не должно, подчеркнул Александр Лукашенко.

Снижение контрольной нагрузки на предприятиях составило более 20 %. Сегодня в Доме правительства заслушали доклад председателя Комитета госконтроля о результатах работы ведомства за минувший год. Главная тема - соблюдение интересов людей, мониторинг цен на потребительском рынке. Они должны быть справедливыми - это тоже поручение Президента. Как отметил Василий Герасимов, число нарушений в ценообразовании снижается.

Говорили в Доме правительства о проекте указа по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности. Что парламентарии думают о грядущих изменениях в проверках и какие тезисы больше всего заинтересовали депутатов во время доклада председателя Госконтроля? Из Овального зала репортаж Юрия Шевчука.

Контроль цен в аптеках и медцентрах

Активно следить за ценообразованием в аптеках сотрудники Госконтроля начали еще в 2020 году. Тогда прикрываясь незапланированными издержками, частные фармацевты решили резко взвинтить цены. И кто знает, от чего бы со временем больше болела голова - от отсутствия анальгина в домашней аптечке или цены на него. Но своевременное вмешательство помогло стабилизировать ситуацию. Сегодня этот кейс контролеры по-прежнему держат на карандаше, поэтому вопрос парламентария Александра Шипуло о ценообразовании в аптеках и медцентрах председатель Госконтроля не оставляет без ответа.

Утвержден план на 2024-2025 годы по совершенствованию механизмов регулирования ценообразования в сфере платных медицинских услуг и недопущению необоснованного роста цен на лекарственные средства и изделия медицинского значения. Скажите, пожалуйста, как кардинально планируется решить данный вопрос? Александр Шипуло, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Перегибов в этой сфере предостаточно. Самый яркий пример - это стоматологические услуги, когда всем было обещано, что они подешевеют. В итоге этого не произошло, и мы вынуждены возвращаться к этому повторно. Что делают медцентры? Назначают какие-то лекарства и к этим лекарствам еще добавляет свою наценку, как будто бы он (медцентр) вам ее продает. Я уже не говорю о стоимости услуг консультантов и тому подобное. Надо подходить комплексно, начиная от лицензионных требований и опускаясь к составляющим. Между нами и Минздравом сейчас подписан соответствующий план. И в этом году мы будем этим плотно заниматься. И я уверен, что порядок в этой сфере мы наведем. Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси

В 2023 году КГК проверил более 1100 торговых объектов

Именно поэтому перманентный мониторинг цен на услуги, в том числе медицинские, нужен. Иначе дойдет до того, что стоимость будет браться с потолка и, конечно же, не в пользу потребителя. Сделать цены справедливыми - поручение Президента. И как отметил Василий Герасимов во время своего доклада, число нарушений в ценообразовании снижается. В 2023-м КГК проверил более 1100 торговых объектов. За грубые нарушения приостанавливалась работа более полусотни магазинов. Направлено и свыше полутысячи рекомендаций об устранении недостатков. К слову, почти половина от всех проверок. На этот момент обратила внимание председатель Совета Республики Национального собрания. Наталья Качанова отметила, что с такими неисправимыми нарушителями пора вести иной разговор.

Вам надо уже более жестко принимать меры, сколько про это можно говорить? Мониторят, ходят депутаты, члены Совета Республики. Мы даже уже сегодня договорились о том, что мы не столько мониторим финансовую деятельность этих предприятий, как это делаете вы, мы смотрим на ассортиментный перечень, так, чтобы в каждом торговом объекте, в любой точке нашей страны люди имели возможность получать качественные продукты. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Ужесточение ответственности за невыполнение поручений Президента

Еще один принципиальный момент, на который обратил внимание в докладе Василий Герасимов, и это поддержала Наталья Качанова. Ужесточение ответственности за невыполнение Поручений Президента. Сегодня основной упор контролеры делают на упреждение и промежуточный контроль. А первостепенная задача - добиться качественного и своевременного выполнения всех поручений главы государства.

Самое большое количество невыполнений поручений главы государства в регионах. Мы в прошлом году с участием Палаты представителей Совета Республики проводили семинары в каждой области с подробным анализом, кто что не выполняет. Я думаю, что эту работу надо и в этом году еще больше усилить для того, чтобы в регионах кардинально изменить ситуацию. Василий Герасимов, председатель КГК Беларуси

Вообще спич председателя Госконтроля вызвал живой интерес у депутатов, от того из желающих задать вопрос Василию Герасимову даже выстроилась очередь. Больше всего парламентарии интересовались контролем за ценообразованием, качеством услуг и самозанятыми землями. Спрашивали и о новых грядущих подходах к проверкам от Госконтроля. Это, кстати, отсылка ко вчерашнему совещанию у Президента.

Баланс и справедливость при проведении проверок

Накануне глава государства высказал свою четкую позицию относительно деятельности Госконтроля. Президент за баланс и справедливость при проведении проверок потому и отправил проект указа по совершенствованию надзорно-контрольной деятельности на доработку правительству и губернаторам. База есть, и предложения в проекте указа толковые - ни одно не было отвергнуто. Но дошлифовывать придется практикам.

"Хочу предупредить: никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно! Мы не должны людям мешать работать. Но если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Вы должны относиться (контрольные и прочие органы, правоохранительные) к нашим предприятиям, как к своим детям. Они нас кормят", - отметил Александр Лукашенко.

Детали проекта указа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности

В проекте представленного указа предлагается зафиксировать частоту мониторингов (не чаще одного раза в три месяца) и ввести запрет на повторные в течение года после проверки. Исключение - явные нарушения законодательства. Словом, контролирующие и надзорные органы поменяют стиль и методику работы. А еще изменится оценка их деятельности. Не так что: чем больше штрафов - значит, план выполнен. Наоборот, важнее, как эта работа и конкретная проверка отразились на предприятии с позитивной точки зрения. Контроль усилится, где дело касается защиты национальных интересов, жизни и здоровья людей. Здесь уж без оперативных проверок никак, если, например, речь о ценах или пожарной безопасности.

Любое преобразование в нашей стране - это поэтапность, эволюционность. То есть нет задачи что-то менять прямо коренным образом, и на это нас постоянно ориентирует Президент. Но жизнь постоянно вносит свои коррективы. И мы, парламентарии, когда работаем с нашими избирателями, мы слышим какие-то замечания, вносим их. Нас, кстати, слышат и те же надзорные органы, контролирующие органы. Но все это необходимо систематизировать, и самое главное - придавать законную форму. Вот эти замечания, о которых говорит Президент и представители парламента, отражают обратную связь с нашими гражданами. Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки

Два ключевых направления

В проекте указа прописаны два ключевых направления. Первое - минимальное вмешательство со стороны государства в деятельность субъектов хозяйствования. Исключается излишний контроль за счет сокращения проверочных мероприятий и, самое главное - исключение дублирующих функций проверяющих.





Главой государства поставлена задача не просто математически сократить количество проверочных мероприятий, речь идет о качественном изменении подходов к осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Работа в этом направлении сейчас ведется Комитетом взаимодействия с правительством, контролирующими органами. Главная цель этой работы - это совершенствование дисциплины в контрольно-надзорной деятельности, усиление ее реального профилактического уклона, исключение необоснованной контрольной нагрузки на субъекты хозяйственной. При этом принцип ответственности за нарушение законодательства остается незыблемым. Денис Бартош, начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов КГК Беларуси

В 2023 году Госконтролем проведено почти полтысячи проверок

В 2023 году в поле зрения комитета находились масштабные темы и проблемы: бюджет, госсобственность, потребительский и финансовый рынки, практически все отрасли экономики. Ведомством проведено почти полтысячи проверок. В рамках мероприятий упреждающего характера проведено 715 мониторингов, по результатам которых субъектам выданы рекомендации по устранению выявленных недостатков. Более 90 % всех рекомендаций были выполнены.

По результатам 2023 года количество всех видов контрольно-надзорных мероприятий снизилось. Это стало возможно в первую очередь за счет изменения подходов к организации контрольной деятельности и ее планированию, а также за счет усиления дисциплины и внутриведомственной координации. Как пример, только в органах санитарного надзора в прошлом году сократилось около 40 тысяч мероприятий. При этом, как показывают данные статистики, это не повлияло на уровень обеспечения безопасности в данной сфере. Денис Бартош, начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов КГК Беларуси

Планы КГК на текущий год