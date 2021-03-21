Усовершенствование законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма

В Беларуси усовершенствуют законодательство в сфере национальной безопасности и правопорядка. Более десятка законопроектов разработаны по поручению Президента. Изменения на неделе обсудили на совещании во Дворце Независимости. Авторы учли международный опыт, полностью пересмотрели Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Законодательные новации предусматривают декриминализацию отдельных статей, вовсе исключены 10 и 24-х состава преступлений.



Изменения коснутся законодательства в сфере противодействия экстремизму и недопустимости героизации нацизма. Ответственность предусмотрена и за слив личных данных и буллинг в сети, фейковые материалы. Все это продолжение работы по совершенствованию нормативной базы. В начале марта в Беларуси уже обновили административные кодексы. Но, безусловно, это и реакция на те вызовы и риски, с которыми столкнулась наша страна в последнее время.



