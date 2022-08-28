Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

На православном календаре сегодня Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати самых значимых после Пасхи праздников. В этот день церковь вспоминает об окончании земной жизни Матери Иисуса Христа и вознесении ее на небо. Успение всегда отмечается в один и тот же день - 28 августа. В народе этот день называют Первой Пречистой. Завершается Успенский пост. Завтра православные встретят еще один праздник - Хлебный Спас.