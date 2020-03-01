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Успешно завершились испытания отечественной зенитной управляемой ракеты

О защитном потенциале в прямом смысле слова. На неделе успешно завершились первые летные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты. Боевой снаряд предназначен для ЗРК "Бук". Это легендарный, еще советский зенитно-ракетный комплекс. Но в белорусском исполнении от советского в нем разве что название. Все остальное - наши ноу-хау.
Саму установку презентовали еще в прошлом году на выставке вооружений "Милекс" она стала настоящим событием. Там же выставили макет ракеты. И вот сейчас можно сказать: Беларуси остался всего один шаг до вступления в клуб государств, выпускающих собственные ракеты для ЗРК.

Полная локализация производства будет означать: наши военные смогут решать почти весь спектр задач по защите воздушного пространства страны. И не зависеть от иностранных поставщиков такого вооружения. Евгений Горин наблюдал за первым полетом новинки военпрома.

У зенитной управляемой ракеты есть всего 9 секунд, чтобы убедительно показать летные качества

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Первый раз - он трудный самый. У зенитной управляемой ракеты есть всего 9 секунд, чтобы убедительно показать летные качества. За этот миг она пролит 23 километра и самоуничтожится. И вот эти 9 секунд откроют главное: есть ли у нее будущее.Научить ракету летать - это долгая и кропотливая работа. В качестве имитации мишени для зенитной управляемой ракеты выступает и белорусская разработка - беспилотник "Беркут ВМ". На нем еще установлены камеры, которые все фиксируют.

Меры безопасности для летных испытаний ЗРК самые серьезные

Как говорится, и на земле, и в воздухе. Посторонних людей нет и быть не может. Участок оцеплен. Небо на время пуска закрыто для полетов авиации. Однако испытания на полигоне, в случае успеха, как раз откроют новые горизонты. Никогда до этого момента в Беларуси не делали зенитных управляемых ракет.

Беспилотник "Беркут-ВМ" взмывает в небо - и до финального отсчета остаются минуты. Летательный аппарат оранжевого цвета имитирует мишень. Его видно хорошо. Впрочем, новинка военпрома разглядит даже самолет-невидимку "Стэлс". А вот чтобы успеть качественно зафиксировать старт ракеты, камеры снимают 100 кадров в секунду. Ведь летит она на скорости быстрее пули.

Задача создать свою, белорусскую, ставилась Президентом относительно недавно

В деталях на этот вопрос предстоит ответить специалистам, но уже ясно, Беларусь за очень короткий срок прошла путь, на который некоторые страны тратили десятилетия, сотни пусков и огромные бюджеты. Неудивительно, что всего одна такая ракета стоит от полутора миллионов долларов. И это если вам захотят ее продать. Задача создать свою, белорусскую, ставилась Президентом относительно недавно.

Белорусские оружейники создали целую зенитно-ракетную систему. На недавней выставки вооружения Milex новый ЗРК под шифром "Цитадель" стал настоящим гвоздем экспозиции. Он интегрируется в любую систему ПВО. А своим качеством сопоставим с такими системами противовоздушной обороны как российский зенитно-ракетный комплекс С-300 и американский "Пэтриот". Ракета была единственным недостающим элементом. Тогда она существовала в качестве макета.

Беларусь не только заполучила новый вид оружия, но и укрепила такие факторы, как обороноспособность, независимость. В том числе в технологиях. Так называемый военный хай-тек - серьезный показатель развития страны. И, кстати, это очень высокодоходная статья экспорта. Уже сегодня валютная выручка отечественного ВПК сопоставима с нашей IT-сферой. В экспертных кругах белорусскую ракету для ЗРК "Бук" называют революционной. Хотя разработки не спешат раскрывать все ее характеристики, уже понятно, что кое в чем она вдвое превосходит аналоги.

Если после рождения ребенка его надо научить ходить, то, когда создана ракета, ее надо научить летать. Это было сделано.

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Испытания прошли успешно

Была на полигоне и еще одна новинка белорусского военпрома - РЛС-150 с фазированной антенной решеткой. Радиолокационная станция увеличивает обнаружение целей до 130 километров. Это ее первый показ широкой публике. Она входит в состав белорусского ЗРК "Бук". Тест пройден. Дальше следующий этап – боевая стрельба. Ожидается, что это произойдет в конце года.

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