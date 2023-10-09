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Успешное сельхозпредприятие и развитая инфраструктура - Остромечево с гордостью носит статус "Деревня будущего"

Агрогородок Остромечево первым в Брестской области получил статус "Деревня будущего". Успешное сельхозпредприятие и развитая инфраструктура - здесь есть все для комфортной жизни.

На территории агрогородка расположено многоотраслевое и высокопродуктивное сельхозпредприятие "Остромечево" - одно из крупнейших хозяйств не только в области, но и в стране.

Здесь также шьют норковые шубы, производят молоко и мясо, выращивают фрукты и делают из них сок. В Остромечево всегда тепло, даже в непогоду, уверена героиня репортажа, бригадир ОАО "Остромечево" Алена Ищенко.


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"Я проживаю в агрогордке Остромечево, который находится вблизи города Брест - примерно в 15 км. Наш агрогородок включен в программу "Деревня будущего". На сегодняшний день здесь проживает более 2 тыс. человек", - рассказала Алена Ищенко.

Мы получили участок. Построили дом с господдержкой, ОАО "Остромечево" тоже помогло. Из города люди приехали, тоже взяли участки, строятся, значит, будущее есть в деревне. В нашем поселке есть все для жизни: амбулатория, почта, два магазина. Не только продукты здесь продают, а даже шубы - местные предприятия сами их шьют. Я как-то задумалась: а когда я в последний раз была в Бресте? Не надо куда-то ехать. Все на месте.
Алена Ищенко

По словам бригадира, здесь есть садик, школа. В прошлом году построили мини-стадион с искусственным покрытием - футбольное поле. "Дети занимаются, им нравится. Есть возможность посещать различные кружки, секции. Мне как многодетной маме это очень важно, мои дети тоже ходят, занимаются, посещают эти кружки, мероприятия. Мне не надо их куда-то везти", - отметила она.

​"У нас достойная заработная плата, - сказала героиня. - Молодежь здесь остается, некоторые даже приезжают по распределению, их все устраивает".

Самое главное в деревне - это наша достопримечательность - Свято-Михайловская церковь, которая была построена 183 года назад. Храм является историко-культурной ценностью Беларуси. Благоустройством занимаются наши прихожане. Для нас очень важно сохранить то, что мы имеем. Для наших детей, внуков.
Алена Ищенко

"Порой выйдешь на улицу вечером, на лавочку присядешь и думаешь: все-таки я счастливый человек. У меня есть все: дом, семья, любимая работа. Слава Богу, что мы живем здесь, в этой деревне. Я люблю свою деревню, люблю свою Родину", - призналась жительница Остромечево.

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