Успешное сельхозпредприятие и развитая инфраструктура - Остромечево с гордостью носит статус "Деревня будущего"

Мы получили участок. Построили дом с господдержкой, ОАО "Остромечево" тоже помогло. Из города люди приехали, тоже взяли участки, строятся, значит, будущее есть в деревне. В нашем поселке есть все для жизни: амбулатория, почта, два магазина. Не только продукты здесь продают, а даже шубы - местные предприятия сами их шьют. Я как-то задумалась: а когда я в последний раз была в Бресте? Не надо куда-то ехать. Все на месте.

Алена Ищенко