Успеть до полуночи: по следам ВНС
Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести свои предложения в рамках ВНС. Так, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных обозначил собственные тезисы, свое видение внешнеполитического курса Беларуси на ближайшие пять лет.
Многовекторность, суверенитет и закон об иносми - тезисы ВНС
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Сохранение многовекторности на уровне экспортных стратегий и внешнеторговой политики. Отказ от нейтралитета и более внимательное отношение к общественным организациям и влияниям, которые организуются в Беларуси на деньги зарубежных инвесторов".
Сохраним предприятия - сохраним страну, заявил один из делегатов VI Всебелорусского народного собрания - слесарь белорусского металлургического завода Алексей Приходько, отметив большую роль молодежи как будущего страны. О перспективах, которые открывает молодежная политика Беларуси перед молодыми специалистами, расссуждали всместе с самим спикером в проекте