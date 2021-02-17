Успеть до полуночи: по следам ВНС

Пока в информационном пространстве и в Беларуси, и за рубежом обсуждают итоги VI Всебелорусского собрания, мы даем возможность высказаться тем, кто не успел внести свои предложения в рамках ВНС. Так, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных обозначил собственные тезисы, свое видение внешнеполитического курса Беларуси на ближайшие пять лет.





Многовекторность, суверенитет и закон об иносми - тезисы ВНС

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Сохранение многовекторности на уровне экспортных стратегий и внешнеторговой политики. Отказ от нейтралитета и более внимательное отношение к общественным организациям и влияниям, которые организуются в Беларуси на деньги зарубежных инвесторов".

Сохраним предприятия - сохраним страну, заявил один из делегатов VI Всебелорусского народного собрания - слесарь белорусского металлургического завода Алексей Приходько, отметив большую роль молодежи как будущего страны. О перспективах, которые открывает молодежная политика Беларуси перед молодыми специалистами, расссуждали всместе с самим спикером в проекте

