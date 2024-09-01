Успевает ли за прогрессом профессионально-техническое образование в Беларуси - рассказали директора колледжей

Часть философии Александра Лукашенко - это сохранение профессионально-технического образования. На это он и сделал особый акцент на Республиканском педсовете, который прошел 27 августа.

Профтех - это своего рода "золотая середина" между школой и вузом. В колледже можно полностью погрузиться в выбранную профессию. Строители, трактористы, повара, швеи будут востребованы всегда. И, что важно, Беларусь стала одной из немногих постсоветских стран, где сохранили систему подготовки таких кадров.

Успевает ли белорусское профессионально-техническое образование за прогрессом, как обстоят дела с наборами, причем здесь TikTok, рассказала корреспондент АТН Илона Волынец.

Учащийся Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе подтвердил, что белорусы знают толк в токарных работах. В финале престижного международного конкурса "Профессионалы" в Санкт-Петербурге минчанин Матвей Бурносов занял II место.

После окончания обучения молодой человек решил не расставаться с альма-матер, вернулся в качестве мастера производственного обучения.

"Планы у меня такие - пройти отработку в колледже, поучаствовать в конкурсах, может, в роли мастера, а не только в роли участника", - поделился мастер производственного обучения "Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе" Матвей Бурносов.

И развиваться есть куда. Если вы думаете, что профтех - это, как раньше говорили в народе, "хабза", куда идут троечники, то глубоко заблуждаетесь. Сегодня это светлые аудитории, современные мастерские и передовое оборудование.

Престиж средне-специальных, профессионально-технических, в том числе рабочих профессий очень сильно вырос у молодежи за последние годы. Большинство ребят все-таки делают выбор сначала в пользу получения рабочей профессии, специальности на уровне средне-специального образования, а потом уже идут в высшие учреждения образования. Артем Рыбак, директор Колледжа современных технологий в машиностроении и автосервисе

К примеру, в лаборатории колледжа готовят операторов и наладчиков станков с программным обеспечением. Подобные агрегаты стоят в цехах таких предприятий, как МТЗ, ОАО "Минский завод шестерен", ОАО "Пеленг" и других. Наивно полагать, что робот все сделает за человека. Чтобы управлять такими устройствами, нужен как минимум технический склад ума и пространственное мышление. Остальному нужно учиться и еще раз учиться.

"Выпускник именно моего колледжа придет на завод и скажет: "А вот у нас в колледже были такие технологии, а здесь вы используете оборудование уже немного устаревшее". Мы в колледже стараемся идти на опережение подготовки", - объяснил Артем Рыбак.

В 2024 году колледж первым в стране вводит новую специальность под названием "Эксплуатация средств измерения". Проще говоря, здесь будут готовить техников-метрологов. Для понимания - это специалисты, которые следят за качеством изделий. К понятию "качество" в Беларуси - особое отношение, а все потому, что есть пресловутые ГОСТы и стандарты. О них начинают рассказывать уже со студенческой скамьи, и неважно, кто сидит за партой - будущий токарь или швея.

Есть такой предмет - стандартизация, где учащиеся прямо на уроках работают с ГОСТами, проходят практические занятия (на них изучаются ГОСТы, смотрят, на что нужно обратить внимание). В целом они учатся понимать, где и в какой момент применять эти ГОСТ. ГОСТирование было с советских времен, но ведь и сейчас вводятся новые ГОСТы по конструированию одежды, по технологии его производства. Надежда Солодухо, преподаватель Минского государственного колледжа индустрии моды

Условно, если по ГОСТу шов предусмотрен 2 см, значит, это закон, который нужно усвоить. Иначе кто и как нас будет одевать в будущем. Закройщик, портной, швея, пошивщик - сегодня Минский колледж индустрии моды предлагает освоить свыше 10 квалификаций швейной отрасли. Запрос на специалистов порой превышает количество выпускников. Но что важно, недобора в учебном заведении нет.

Не должно создаваться впечатление, что мы работаем на какой-то старинной швейной машинке "Зингер". У нас самое современное оборудование, есть машины с программами, есть и те, которые были приобретены к началу учебного года. У таких машинок есть звуковое сопровождение - она может "отвечать" на английском, китайском языках, если учащийся нарушит какие-то нормы охраны труда. Светлана Максимович, директор Минского государственного колледжа индустрии моды

О важности сохранения профессионально-технического образования на неделе говорил Александр Лукашенко, принимая участие в Республиканском педсовете 27 августа. Беларусь выгодно отличается от многих стран на постсоветском пространстве, поскольку смогла сохранить систему. А если есть сильные рабочие руки, то и есть стабильная экономика.

Главное, мы ни в коем случае не должны уничтожить профессионально-техническое образование, иначе будут колоссальные проблемы. На одном из заседаний ЕАЭС кто-то поставил вопрос перед Владимиром Путиным: "Помогите нам с профессионально-техническим образованием. У нас нет рабочих и нет, где их подготовить". На что Путин ответил: "Вы знаете, у нас еще большая проблема. Если что-то и поможет, но это не в том объеме, это только к Беларуси обращайтесь. Они сохранили профессионально-техническое образование, а мы его после распада Советского Союза разрушили". Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Идти в ногу со временем помогают центры компетенций. В Беларуси их существует свыше 50. Один из них размещен на базе Смиловичского государственного колледжа. Здесь ребята из разных регионов страны постигают агронауку.

Гусеничный экскаватор - незаменимая техника в разных сферах: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Но для того чтобы научиться ей управлять, не обязательно садиться в реальный трактор. В тренажере все как в кабине экскаватора - от рычагов управления до картинки за окном.

Здесь же можно научиться управлять трактором, комбайном, бульдозером. К новому учебному году откроют еще 2 лаборатории - технического обслуживания и диагностирования. К услугам ребят - также центр точного земледелия. Сегодня, чтобы стать трактористом-машинистом, просто крутить баранку недостаточно.

Все равно в поле механизатора система точного земледелия не заменит. Она будет просто в помощь, но механизатор так и останется механизатором, ведь такую систему в любом случае нужно правильно настроить, запрограммировать. Таким образом, без рабочей профессии мы просто не сможем. Артем Кривопуст, директор Смиловичского государственного колледжа

Есть в колледже и местная звезда - Александр Петрович. Он мастер производственного обучения, который вместе с ребятами раскручивает техтворчество в TikTok. У канала "Спяцы" свыше 100 тыс. подписчиков. Здесь можно найти и мужские "распаковки", и женский тест-драйв, и танцы в поле.

Мы популяризируем профессию. Люди поступают, интересуются. Мне пишут дети, которым даже 9-10 лет, как можно попасть ко мне в группу. Пишут и из России с вопросом, как можно поступить. Мы еще ведем Instagram, и туда тоже приходят сообщения "Никогда не думал, что стану фанатом ПТУ". Александр Мишков, мастер производственного обучения Смиловичского государственного колледжа