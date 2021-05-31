Устанавливаются детали стрельбы в Екатеринбурге

Стрелявший в Екатеринбурге по прохожим из окна своей квартиры мужчина - бывший полицейский, который сейчас работает охранником. 48-летний мужчина задержан и будет направлен на комплексную экспертизу. Уже известно, что на учете у психиатра или нарколога он не состоял. Выстрелы производил из официально зарегистрированного охотничьего карабина. При задержании мужчина отстреливался. Есть информация, что он был нетрезв. С тяжелым ранением госпитализирована девочка, ее состояние крайне тяжелое. Пострадал также росгвардеец. Он пытался остановить злоумышленника, но тот открыл огонь. Люди прятались, где могли. Следы от пуль повсюду - на здании магазина и на припаркованных автомобилях. Всего следователи, работающие на месте, обнаружили около 60 гильз.