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Установлен администратор деструктивного телеграм-канала

Правоохранители установили очередного администратора деструктивного телеграм-канала с призывами к организации несанкционированных массовых мероприятий. Администратором оказалась 40-летняя минчанка, работающая преподавателям в университете. В соответствии с законом о противодействии экстремизму женщине вынесено официальное предупреждение. На данный момент ресурс прекратил свое существование.

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