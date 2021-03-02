Установлен администратор деструктивного телеграм-канала

Правоохранители установили очередного администратора деструктивного телеграм-канала с призывами к организации несанкционированных массовых мероприятий. Администратором оказалась 40-летняя минчанка, работающая преподавателям в университете. В соответствии с законом о противодействии экстремизму женщине вынесено официальное предупреждение. На данный момент ресурс прекратил свое существование.



