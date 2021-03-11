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Установлен еще один пользователь Telegram, оскорбивший милиционера в мессенджере
По информации МВД, 49-летний житель Буда-Кошелевского района свой оскорбительный комментарий оставил еще в январе.
Александр Слонимский, замначальника управления по Могилевской области ГУСБ МВД Беларуси: "Свои действия он объяснил негативными эмоциями, которые вызвала у него фейковая публикация об участковом в деструктивном телеграм-канале. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Правовую оценку его действиям дадут следственные органы".
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