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Установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси

Установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 278 "О порядке выдачи документов и совершения действий". Документ направлен на дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Указом устанавливается порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые вправе совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица.

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