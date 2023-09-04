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Установлен новый порядок выдачи документов и совершения нотариальных действий в загранучреждениях Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 278 "О порядке выдачи документов и совершения действий". Документ направлен на дальнейшее совершенствование порядка осуществления административных процедур и оптимизацию деятельности дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Указом устанавливается порядок осуществления административных процедур, а также нотариальные действия, которые вправе совершать дипломатические агенты и консульские должностные лица.
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