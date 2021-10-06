Установлен участник массовых беспорядков в Бресте - возбуждено уголовное дело

Очередного участника массовых беспорядков по видео установили белорусские правоохранители. События произошли в августе минувшего года в Бресте. В центре города устроили погромы, сопровождавшиеся насилием в отношении сотрудников внутренних дел. В ход молодчики пускали доски, тротуарную плитку, камни, бутылки и пиротехнические изделия. Одним из активных участников событий был 23-летний житель Бреста. Парень демонстративно бросал в милиционеров тротуарную плитку и при этом позировал на видео. Сейчас в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследовать уголовные дела, связанные с массовыми беспорядками и напоминают - явка с повинной для таких людей минимизирует ответственность.