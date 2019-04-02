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Установлена медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

В Беларуси готовятся отметить годовщину освобождения от нашествия гитлеровской Германии. В связи с этим установлена юбилейная медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Соответствующий указ Президент Александр Лукашенко подписал сегодня. Медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто.

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