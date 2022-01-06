Установлена причина смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова

Следователи установили причину смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который скончался в ночь на 1 января. В новогоднюю ночь 27-летний мужчина привлек внимание правоохранителей своим неадекватным поведением - приставал и провоцировал прохожих. На замечания милиционеров не реагировал и вел себя агрессивно, за что и был задержан. По дороге на медосвидетельствование ему стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался в больнице.



Андрей Бандюк, начальник отдела УСК Беларуси по Гомельской области:

По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом. Что подтверждается наличием алкоголя 4,3 промилле в крови и психотропа в биосредах. Установлено, что на протяжении нескольких дней подряд умерший со знакомыми много пили и употребляли марихуану. Знакомому предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ. Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны два друга погибшего.