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Установлена причина смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова
Следователи установили причину смерти жителя Речицы Дмитрия Усхопова, который скончался в ночь на 1 января. В новогоднюю ночь 27-летний мужчина привлек внимание правоохранителей своим неадекватным поведением - приставал и провоцировал прохожих. На замечания милиционеров не реагировал и вел себя агрессивно, за что и был задержан. По дороге на медосвидетельствование ему стало плохо. Несмотря на реанимационные мероприятия, мужчина скончался в больнице.
Андрей Бандюк, начальник отдела УСК Беларуси по Гомельской области:
По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом - тетрагидроканнабинолом. Что подтверждается наличием алкоголя 4,3 промилле в крови и психотропа в биосредах. Установлено, что на протяжении нескольких дней подряд умерший со знакомыми много пили и употребляли марихуану. Знакомому предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.Задержанным предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны два друга погибшего.
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