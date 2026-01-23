Установлены предельно допустимые тарифы на ЖКУ в 2026 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 января подписал указ №33 "Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2026 год". Документом установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги на этот год, сообщили в пресс-службе главы государства.

В результате платежи для населения (в расчете на семью из трех человек, проживающих в двухкомнатной квартире общей площадью 48 кв.м, при нормативном потреблении услуг) повысятся в пределах 0,5 базовой величины, или на 22,5 белорусских рубля.

Повышение тарифов производится в два этапа. С января - на все услуги, за исключением отопления и горячего водоснабжения, на 19,37 белорусских рублей. С июня - на тепловую энергию на цели отопления и горячего водоснабжения на 3,13 белорусских рублей.

Удельный вес жилищно-коммунальных платежей в доходе семьи из трех человек при двух работающих, получающих среднереспубликанскую заработную плату, в 2026 году составит 3,5 %, семьи из двух пенсионеров - 7,5 %.