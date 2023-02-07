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Два белоруса не выходят на связь в Турции, сообщили в посольстве Беларуси в Анкаре
Посольство Беларуси в Турции продолжает отслеживать ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших в результате землетрясений. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте белорусской дипмиссии, пишет БелТА.
"Установлены два случая, когда белорусы в Турции не выходят на связь. Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в Беларуси, уточняет информацию в компетентных органах Турции", - рассказали в посольстве.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС направить в Турцию аварийно-спасательный отряд, аттестованный по международным стандартам ООН, в составе 64 специалистов с техникой и снаряжением, предназначенными для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.
Поручено также проработать вопрос направления в Сирию груза с гуманитарной помощью.
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