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Установлены личности всех погибших в ДТП в Смолевичском районе
Новые подробности аварии в Смолевичском районе. Установлены личности всех погибших в ДТП, их число остается неизменным - 11 человек (среди них двое несовершеннолетних). Водитель маршрутки жив и находится в больнице. Первоначальная информация о его гибели не подтвердилась. Водитель МАЗа задержан по подозрению в совершении преступления. Из девяти пострадавших пятеро в крайне тяжелом состоянии. Трое из них находятся в Больнице скорой помощи Минска. У всех пациентов одна травма утяжеляет другую. По словам медиков, это самая тяжелая категория пострадавших. Лобовое столкновение автомобилей можно приравнивать к взрывной травме.
У всех пострадавших сочетанные травмы, которые включают как черепно-мозговую травму, травму грудной брюшной полости и переломы нижних конечностей. Сегодня двоих пациентов мы брали на операции. Им предстоят еще операции по лечению их переломов, но это в более срочном периоде, когда они будут стабилизированы по общему состоянию.
Таких крупных ДТП у нас в стране не было давно. Ежедневно в системе здравоохранения проводятся консилиумы, обсуждают состояние и тактику лечения пациентов, в том числе с участием министра. Также обсуждают вопросы логистики, чтобы оперативно оказывать помощь при подобных массовых происшествиях.
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