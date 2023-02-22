Установлены личности всех погибших в ДТП в Смолевичском районе

У всех пострадавших сочетанные травмы, которые включают как черепно-мозговую травму, травму грудной брюшной полости и переломы нижних конечностей. Сегодня двоих пациентов мы брали на операции. Им предстоят еще операции по лечению их переломов, но это в более срочном периоде, когда они будут стабилизированы по общему состоянию.

Игорь Шиманский, заместитель главврача Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска