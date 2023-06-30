Установлены обстоятельства жуткого ДТП в Смолевичском районе, в котором погибли 13 человек

По результатам расследования водителю МАЗа предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлено, что в маршрутном такси отсутствовали ремни безопасности, а пассажирские сидения не соответствовали категории и классу транспортного средства. Более того, на момент аварии в автомобиле находилось на 4 пассажира больше, чем это предусмотрено посадочными местами.

Сергей Кабакович, официальный представитель СК Беларуси