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Установлены обстоятельства жуткого ДТП в Смолевичском районе, в котором погибли 13 человек
В Следственном комитете установили обстоятельства аварии, которая унесла жизни 13 человек. Трагедия произошла 20 февраля на автодороге Р69, вблизи города Смолевичи. Произошло лобовое столкновение автомобиля МАЗ и маршрутного такси. В результате ДТП водитель и 12 пассажиров микроавтобуса (из них двое детей) погибли. Тяжелые травмы получили еще 7 человек. Из материалов дела следует: 60-летний водитель большегруза выехал на полосу встречного движения.
Следователи выяснили, что автомобиль МАЗ был загружен песком сверх нормы. Именно это и повлекло за собой разрушение ранее неисправной ходовой части авто и, как результат, потерю управления. Водитель при выезде знал о неисправности, а именно разрушенном одном рессорном листе.
По результатам расследования водителю МАЗа предъявлено обвинение по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Установлено, что в маршрутном такси отсутствовали ремни безопасности, а пассажирские сидения не соответствовали категории и классу транспортного средства. Более того, на момент аварии в автомобиле находилось на 4 пассажира больше, чем это предусмотрено посадочными местами.
Также выявлены факты недобросовестного исполнения служебных обязанностей сотрудниками автопарка, где работал обвиняемый. В отношении одного из руководителей предприятия "Минскоблавтотранс" возбуждено уголовное дело. Помимо этого установлено, что из 60 большегрузов, 42 эксплуатировались без нужного разрешения, еще 10 без страховки. Кроме того, результаты автодорожной экспертизы показали, что покрытие проезжей части в месте аварии не соответствует требованиям.
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