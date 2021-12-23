Установлены тарифы ЖКХ в Беларуси на 2022 год

В Беларуси установлены тарифы для населения в сфере ЖКХ на следующий год. Соответствующий указ подписал Президент. В расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении услуг тарифы повысятся в пределах пяти долларов в эквиваленте. Повышение будет в 2 этапа: с 1 января - на жилищно-коммунальные услуги, за исключением отопления, с 1 июня - на тепловую и электрическую энергию, природный и сжиженный газ на цели отопления. При этом будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление безналичных жилищных субсидий.