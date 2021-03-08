Устенко про Украину: Власти страны не позаботились о создании новой инфраструктуры производства

Впрочем, как показывает практика, сменяемость власти в прямом смысле к позитивным изменениям не приводит. Как пример - Украина. Майдан 2014-го не улучшил траекторию развития экономики. После распила советского наследия власти страны не позаботились о создании новой инфраструктуры производства. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Наш" народный депутат Украины Алексей Устенко.

Почему она падала, потому что никто не вкладывал деньги в станки, никто не вкладывал деньги в оборудование, никто ничего не модернизировал, на протяжении долгого периода времени, когда европейские страны, Америка, Южная Америка как-то модернизировали свои предприятия, как-то что-то вкладывали, у нас это тупо эксплуатировалось. Добиваем, добиваем. Еще работает, поработает. Все, что можно, вывозилось.