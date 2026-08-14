Устранение последствий грозового фронта: как справляются с масштабом завалов работники лесхоза

В лесных массивах Беларуси в эти дни разворачивается самый масштабный и сложный этап устранения последствий грозового фронта начала августа. Задача для работников лесхозов - спасти ценный ресурс. Летом древесина портится за считанные недели, поэтому важен фактор времени.

Ночь с 6 на 7 августа внесла коррективы в привычную жизнь вилейчан. Грозовой фронт бушевал в районе всего 25 минут, однако масштаб разрушений оказался колоссальным. За первые трое суток общими усилиями спасателей, энергетиков и работников лесхозов были расчищены дороги к деревням и освобождены крыши от деревьев.

Дмитрий Дрозд, директор Вилейского опытного лесхоза:

"7 августа с 04:00 уже работали наши люди на дорогах. Техника растаскивала все разрезанные бревна. Надо было разрезать деревья, которые повредили линии электропередачи. Надо было убирать деревья, которые упали из лесного фонда на крыши частных домовладений".

1850 гектаров пострадавшего леса - и это только в Вилейском районе. Здесь была самая мощная стихия в сравнении с остальными регионами. Лес буквально сложился по принципу домино, а столетние ели и сосны ломались как спички.

На помощь работникам Вилейского опытного лесхоза приехали и их коллеги со всего центрального региона. Сейчас в работе задействовано более 20 харвестеров. Одна такая машина заменяет целую бригаду лесорубов. Система работы такова: техникой спиливается дерево, затем раскряжевывается по размерам: длине, диаметру, а также ширине.

Игорь Рай, оператор лесозаготовительной машины Копыльского опытного лесхоза:

"Настрой боевой, всегда рады помочь. Как только случилась беда, сразу приехали на помощь. Работаем уже три дня".

Грозовой фронт прошелся по всей республике и повредил более 3,6 тыс. гектаров леса. Большая часть приходится на Минскую область. Всего задействовано более 350 работников лесных хозяйств, а также порядка 70 единиц лесозаготовительной техники.

Александр Угрин, начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"Разработка ветровально-буреломных насаждений имеет свои особенности. В первую очередь это связано с тем, что поврежденные деревья представляют собой опасность при их валке и первичной обработке, поэтому приоритет отдается механизированной заготовке с использованием специализированной лесозаготовительной техники харвестеров. Также на эти работы задействуются наиболее опытные вальщики и лесорубы. Вся полученная древесина поступит в переработку деревообрабатывающим предприятиям, а также на цеха самих лесхозов. В отношении дровяной древесины: она будет реализовываться топливо-снабжающим организациям, организациям системы жилищно-коммунального хозяйства и населения".

Но если для природы бурелом - это тяжелый шрам, то для белорусской экономики - сырьевой резерв, который уже вовлечен в оборот. Все пострадавшие деревья сортируют прямо на месте.

"Все леса будут восстановлены. У нас так заведено. Буря была такой силы, что все сложила", - отметил Дмитрий Дрозд.

То, что обыватель назовет стихийным бедствием, переработчики превращают в чистую прибыль. Логика простая, здесь ничего не пропадет. Часть поваленного леса переработают внутри страны для производства качественных пиломатериалов, а остальное направят на экспорт.

Но главное - это то, что будет потом. Сразу после расчистки территории на всех поврежденных площадях возьмутся за восстановление леса. Так что на месте бурелома уже совсем скоро зашумит новый, молодой и экономически эффективный белорусский лес.