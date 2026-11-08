Усы, лапы и идеальное поведение: как Анастасия Янинко находит подход к хвостатым пациентам

Краткий пересказ от ИИ

"Дядечка", "окорочок", "конфеткин", "бурдючок" или "усатый-полосатый". Это отнюдь не список сладостей в кондитерской, как может показаться на первый взгляд.

Так ветеринарный фельдшер Анастасия Янинко разговаривает на процедурах с хвостатыми пациентами.

Судя по видео, которые собирают миллионы просмотров, животным и их хозяевам это очень даже нравится. Ведь четвероногие даже и не думают бунтовать.

В комментариях полно тех, кто и сам не против стать котом, чтобы попасть на такой прием.

По всем законам жанра собака, которую чужак прижимает к металлическому столу и подносит иглу к лапе, должна рычать, вырываться, а то и пытаться укусить. Но здесь эти ожидаемые взрывы растворяются в милой аудиенции.

Правда, не всем животным нужны поцелуи. Некоторые с порога дают понять, что сегодня ко мне лучше не подходить.

Разумеется, животное может проснуться не с той лапы (все как у людей). У Анастасии есть рычаги, как влиять на своенравных упрямцев. Никаких уколов с разгону, сперва посмотреть друг другу в глаза, доверительная беседа, тактильный контакт, угощение. Только потом процедуры и вроде как кровожадный врач уже и не такой плохой, каким казался.

Анастасия Янинко, ветеринарный фельдшер:

"Собака предупреждает о том, что она что-то сделает: начинает рычать, скалиться, показывает зубы. А кошки вроде все хорошо, может быть, а потом в моменте тебе прилетает в руку, ты уже ничего не можешь с этим сделать. А еще у них есть когти".

Анастасия Янинко, ветеринарный фельдшер:

"Когда я была маленькая, мама работала в Минском зоопарке, все свободное время я проводила с ней там. Поэтому любовь к животным пошла еще с детства. Когда выросла, закончила 9 классов, сказала "пока, школа" и поехала учиться на ветеринара. Поступила в колледж, после колледжа - в академию на заочное. Уже второй или третий год я с дипломом врача, но работаю фельдшером. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас, поэтому не иду работать терапевтом".

По словам Анастасии, в свой первый ролик она не старалась вложить особый смысл, снимала, чтобы люди получили дофамин. Теперь же миссией она видит развеивание мифа, что якобы ветклиника - это место, где только стресс и ничего хорошего. Ветеринар четвероного никогда не обидит.

Анастасия Янинко, ветеринарный фельдшер:

"Даже когда кусаются. Мы же прекрасно понимаем, что это чужой ребенок так или иначе. И мы должны его любить, несмотря ни на что, таким, какой он есть. Пусть даже в моменте он агрессивный, животное имеет право на свои эмоции. Мы имеем право на свои эмоции, но вымещать на них ничего нельзя".

Чтобы на приемах животное меньше нервничало, Анастасия советует брать любимую игрушку или плед, на котором питомец спит дома. Родной запах понижает кортизол. Но есть в буднях и другая сторона, о которой не расскажешь в веселом видео.

"Самое трудное в профессии - это эвтаназия. К сожалению, это всегда остается в сердце. Это очень тяжело морально", - отметила фельдшер.

И пусть не всегда день заканчивается хорошо, тем не менее…

Анастасия Янинко, ветеринарный фельдшер:

"Бросить работу!? Не то что не хотелось, зачем? А что я еще буду делать? Как я без них могу жить? Нет".

Отвечая на вопрос, какой у нее идеальный рабочий день, фельдшер с улыбкой ответит: "Так это буквально и есть мой каждый день".

Анастасия Янинко, ветеринарный фельдшер:

"Особенно если мы знаем, что кто-то пошел на поправку, кто-то вдруг начал кушать после долгого голодания. Каждый раз, когда животным становится получше, это праздник".

Говоря о планах на будущее, в блоге Анастасия нацелена рассказывать полезные вещи о животных и популяризировать свою профессию.

Откуда же миллионы просмотров? Секрет в простом - это не кривляния на камеру, это любовь к миру и большое сердце. Сегодня, когда вокруг так много цинизма и жестокости, она выбрала видеть в каждой мордочке не очередного больного, а "пирожка", "бублика" и "конфеткина". Это ли не рецепт, как быть счастливым человеком?