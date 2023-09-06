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Утечка хлора в Минске

Утечка хлора в Минске

Утечка хлора произошла на заготовительном пункте в Минске. Работники МЧС выехали по сообщению о запахе хлора. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наМинистерство по чрезвычайным ситуациям.

На заготовительном пункте по адресу ул. Сердича обнаружили 40-литровый баллон. На нем отсутствовал вентиль, из-за чего возникло истечение хлора.

Спасатели проводят работы по устранению утечки и осаждению паров хлора.

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