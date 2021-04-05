Утечка личных данных граждан будет грозить виновникам ответственностью вплоть до уголовной

Белорусские депутаты рассчитывают принять весной соответствующий закон. Он призван защитить от сливов личной информации в Сеть. Зачастую они связаны с прямыми угрозами здоровью и жизни человека. События минувшего года показали, что это напрямую коснулось многих журналистов, госслужащих, судей и правоохранителей. Персональными данными пользуются и мошенники, чтобы получить доступ к банковским картам. Ожидается, что в нашей стране появится специальный орган, который будет уполномочен аккумулировать все личные данные белорусов.



Также в весенней повестке депутатов противодействие нацизму и экстремизму. Теперь всем причастным к деятельности экстремистской организации будет грозить уголовная ответственность. К таким действиям причислят, помимо прочего, посягательства на независимость, суверенитет и общественную безопасность.



