Пока существует зима, уютные вязаные аксессуары не выйдут из моды. И все-таки утепляться шапками и шарфами следует с умом, чтобы не выглядеть провинциально и тускло. Ведь от сезона к сезону меняются и фасоны, и способы сочетания деталей.



Объемные шарфы с крупным принтом возвращаются. Среди вязаных головных уборов по-прежнему лидируют шапки-бини. Но теперь они без загибов, торчат строго вверх на макушке. В том же духе, но более миниатюрный вариант, - шапочка эльфа. В модных коллекциях нашлось место также вязаным беретам и повязкам.





Антиобраз

Фасон головного убора - устаревший. Шапка и шарф одного цвета - так уже не носят.

Образ первый

Вот эта шапочка современная, и она здесь на своем месте. Крупная вязка перекликается с крупной вязкой свитера. Шапка и перчатки не идентичны по цвету, но из одной цветовой палитры. Разные по фактуре, но натуральные. Такие нюансы и делают образ авторским.

Образ второй

Если вы не любите шапки, но уши мерзнут, можно использовать вязаную повязку "а-ля чалма". К такому головному убору подбираем не крупные варежки, не спортивные перчатки, а изящные кожаные перчаточки. И вы - леди!

Вывод