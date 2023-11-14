Уточнен регламент Пленума Верховного Суда Беларуси

Постановлением Пленума Верховного Суда от 28 сентября 2023 года №6 в новой редакции излагается его регламент. Соответствующие изменения внесены в постановление пленума от 4 января 2014 года №2, пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Регламент Пленума Верховного Суда разработан в соответствии со статьями 58 и 59 Кодекса о судоустройстве и статусе судей. Документ устанавливает правила подготовки, порядок проведения заседаний пленума, оформления его актов и контроля за их исполнением.

К задачам пленума относятся рассмотрение в пределах компетенции в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданских и экономических дел; рассмотрение материалов обобщения судебной практики, статистики и разъяснение в порядке судебного толкования судам общей юрисдикции вопросов применения законодательства; рассмотрение вопросов о внесении предложений о совершенствовании законодательства; утверждение положения о Научно-консультативном совете при Верховном Суде и прочие.

Регламентом установлены требования к подготовке проектов постановлений пленума по вопросам, не связанным с рассмотрением судебных дел, порядку подготовки к рассмотрению пленумом судебных дел, кворуму, порядку проведения заседаний, порядку рассмотрения и принятия постановлений пленума по вопросам, не связанным с рассмотрением судебных дел, порядку рассмотрения судебных дел, протоколу заседания пленума, порядку внесения в постановления пленума изменений либо признания их утратившими силу, а также порядку оформления и регистрации принятых постановлений пленума, обращению постановлений к исполнению. Согласно регламенту, пленум созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.