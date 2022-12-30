Утренники проходят в детских садах по всей стране

В эти дни сбываются мечты и у дошколят. Утренники с танцами и стихами для Деда Мороза и Снегурочки проходят в детских садах по всей стране. Каждый ребенок готовит праздничный костюм, девочки надевают белоснежные пышные платья, учат танцевальные движения, чтобы под музыку кружить хороводы, и, конечно, все ждут подарков. Волнение взрослых и искренние детские эмоции, кажется, столько улыбок бывает только под Новый год!