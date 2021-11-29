Утро на белорусско-польской границе: завтрак, новая гуманитарная помощь - вся забота только от белорусов

Мы продолжаем следить за развитием ситуации на границе. Пошла четвертая неделя пребывания там беженцев. Принесет ли она хорошие новости? Пока очередное утро, пробуждение, завтрак и новая гуманитарная помощь. Вся забота только от белорусов. Евросоюз готов тратить средства только на укрепление границ. За ситуацией следит Лидия Заблоцкая - она на месте событий и выходит на прямую связь.