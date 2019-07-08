В час пик затор длиною в километр - в Минске вновь на ремонт закрыли несколько участков кольцевой дороги.Там идет ремонт путепроводов. На протяжении нескольких месяцев рабочие выполнят демонтаж балок пролетного строения, разберут монолитные бетонные участки, а затем возведут новые конструкции мостов.



Что сейчас происходит в городе? За дорожной обстановкой следит Владимир Королев.



Утром серьезные заторы образовались сразу на трех участках минской кольцевой, а также на въезде на МКАД. Первый рабочий день после перекрытия движения вызвал дорожный коллапс в районе Малиновки и Уручья.



Один поток едет, встречный стоит. В часы пик заторы превышают километр. Перекрытия участков дороги начались еще в пятницу вечером, в связи с ремонтом путепроводов на МКАД. Это 3-й и 11-й километры внешнего кольца, а также



25-й - внутреннего. За время ремонта будут демонтированы старые балки пролетного строения, разобраны монолитные бетонные участки и асфальтобетон, а после произведен монтаж новых конструкций - только тогда мосты на кольцевой откроют. Пока в час пик это вызывает затор на дороге и негодование у водителей.



Дорожные службы уверяют - сделали все, что могли. На время ремонта мостов движение будет организовано по зеркальным участкам кольцевой, созданы две широкие полосы в каждом направлении. Это позволит улучить пропускную способность. Так ли это будет, покажут ближайшие дни.



Работы планируют завершить в ноябре. До этого времени на МКАД ожидаются заторы, но это единственный способ сделать ремонт путепроводов.