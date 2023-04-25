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"Утверждаем то, что смерти нет" - православные христиане отмечают Радуницу
У православных верующих сегодня Радуница. Белорусы уже традиционно получают выходные, чтобы у каждого была возможность приехать на малую Родину, посетить могилы предков и почтить память родных.
Радуница, пожалуй, единственный народный обычай, который признала церковь, сделав его общецерковным днем памяти. Он отмечается на 9-й день после Пасхи. В этот день принято посещать церковь, где служат панихиду, а затем отправляться на кладбище почтить память родных молитвой.
Для себя и для своих усопших мы еще раз и еще раз утверждаем то, что смерти нет, что это лишь временное состояние человека. Господь победил своей смертью смерть. Поэтому мы свидетельствуем и из храма несем эту радость и свет на кладбище.
Радуница - это не день скорби. Это праздник, когда радостью Воскрешения Христа мы делимся с ушедшими родными. Чтобы не было проблем добраться на кладбище, были организованы дополнительные автобусы, а ГАИ работала в усиленном режиме.
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