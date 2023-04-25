"Утверждаем то, что смерти нет" - православные христиане отмечают Радуницу

Для себя и для своих усопших мы еще раз и еще раз утверждаем то, что смерти нет, что это лишь временное состояние человека. Господь победил своей смертью смерть. Поэтому мы свидетельствуем и из храма несем эту радость и свет на кладбище.

Протоиерей Иоанн Задорожин, настоятель храма Святого духа в аг. Гатово