ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Утверждаем то, что смерти нет" - православные христиане отмечают Радуницу

У православных верующих сегодня Радуница. Белорусы уже традиционно получают выходные, чтобы у каждого была возможность приехать на малую Родину, посетить могилы предков и почтить память родных.

Радуница, пожалуй, единственный народный обычай, который признала церковь, сделав его общецерковным днем памяти. Он отмечается на 9-й день после Пасхи. В этот день принято посещать церковь, где служат панихиду, а затем отправляться на кладбище почтить память родных молитвой.

Для себя и для своих усопших мы еще раз и еще раз утверждаем то, что смерти нет, что это лишь временное состояние человека. Господь победил своей смертью смерть. Поэтому мы свидетельствуем и из храма несем эту радость и свет на кладбище.
Протоиерей Иоанн Задорожин, настоятель храма Святого духа в аг. Гатово

Радуница - это не день скорби. Это праздник, когда радостью Воскрешения Христа мы делимся с ушедшими родными. Чтобы не было проблем добраться на кладбище, были организованы дополнительные автобусы, а ГАИ работала в усиленном режиме.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все